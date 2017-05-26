РФПИ с партнерами изучают возможность инвестиций в ОЗК

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами изучают возможность инвестиций в Объединенную зерновую компанию (ОЗК), сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Нам интересны различные проекты в агросекторе, они интересны и для наших восточных партнеров. Что касается этой конкретной инвестиции (в ОЗК - прим. ред.), мы ее внимательно изучаем, мы начали ее обсуждать с различными нашими партнерами и, соответственно, находимся в процессе ее детального изучения", - сказал Дмитриев.

На днях первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил рассмотреть вопрос о приватизации контрольного пакета акций Объединенной зерновой компании (ОЗК) в пользу группы "Сумма" (владеет 50% минус 1 акция ОЗК) Зиявудина Магомедова. В частности, Минэкономразвития, Минсельхозу и Минфину с участием группы "Сумма" (владеет 50% минус 1 акция ОЗК) и РФПИ было поручено определить цену госпакета ОЗК и премии. Доля фонда в сделке может составить 10%.

ОЗК (создана в 2009 году) выступает госагентом по проведению товарных и закупочных интервенций на рынке зерна. Единственным акционером компании изначально было государство в лице Росимущества. В 2012 году в результате допэмиссии его доля сократилась до 50% плюс 1 акции. Остальной пакет за 5,95 млрд рублей приобрело ООО "Инвестор" ("дочка" "Суммы"). Выручка ОЗК в 2016 году составила 12 млрд рублей, чистая прибыль - 2,24 млрд рублей.