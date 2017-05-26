Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РФПИ с партнерами изучают возможность инвестиций в ОЗК

Экономика и бизнес
26 мая, 14:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Ранее первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил рассмотреть вопрос о приватизации контрольного пакета акций ОЗК в пользу группы "Сумма"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами изучают возможность инвестиций в Объединенную зерновую компанию (ОЗК), сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Нам интересны различные проекты в агросекторе, они интересны и для наших восточных партнеров. Что касается этой конкретной инвестиции (в ОЗК - прим. ред.), мы ее внимательно изучаем, мы начали ее обсуждать с различными нашими партнерами и, соответственно, находимся в процессе ее детального изучения", - сказал Дмитриев.

На днях первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил рассмотреть вопрос о приватизации контрольного пакета акций Объединенной зерновой компании (ОЗК) в пользу группы "Сумма" (владеет 50% минус 1 акция ОЗК) Зиявудина Магомедова. В частности, Минэкономразвития, Минсельхозу и Минфину с участием группы "Сумма" (владеет 50% минус 1 акция ОЗК) и РФПИ было поручено определить цену госпакета ОЗК и премии. Доля фонда в сделке может составить 10%.

ОЗК (создана в 2009 году) выступает госагентом по проведению товарных и закупочных интервенций на рынке зерна. Единственным акционером компании изначально было государство в лице Росимущества. В 2012 году в результате допэмиссии его доля сократилась до 50% плюс 1 акции. Остальной пакет за 5,95 млрд рублей приобрело ООО "Инвестор" ("дочка" "Суммы"). Выручка ОЗК в 2016 году составила 12 млрд рублей, чистая прибыль - 2,24 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главный инженер филиала Центра Хруничева найден мертвым
2
Резкое падение атмосферного давления ожидается в Москве
3
Двух российских дипломатов вышлют из Эстонии
4
Белый дом: Трамп подвинул премьера Черногории, следуя схеме расстановки для фото
5
Туск: Россия не сделала ничего, что позволило бы изменить санкционную политику
6
С 1 июня водители с иностранными правами будут отстранены от работы в РФ
7
Космические технологии позволили "увидеть" уникальный прижизненный портрет Ивана Грозного
Темы дня
Загрузка...
Реклама