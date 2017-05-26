Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кудрин: цены на нефть останутся на нынешнем уровне до середины следующего года

Экономика и бизнес
26 мая, 15:01 дата обновления: 26 мая, 15:07 UTC+3

Результат в части дисциплины стран ОПЕК своих обязательств по сокращению нефти оказался неплохим, отметил глава Центра стратегических разработок

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Цены на нефть останутся на нынешнем уровне до середины следующего года. Об этом сообщил журналистам глава Центра стратегических разработок (ЦСР) и бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин в кулуарах годового собрания акционеров Сбербанка.

"Оказался неплохой результат в части дисциплины стран ОПЕК своих обязательств по сокращению. Это означает, что некоторое время она (нефть - ред.) останется на тех уровнях, на которых она есть сейчас, примерно до середины следующего года", - считает Кудрин.

При этом глава ЦСР не уверен в дальнейшем сохранении текущего уровня цен. "Есть много факторов, которые могут привести к размыванию достигнутых договоренностей и не продлению соглашения (о сокращении добычи нефти - прим. ред.)", - сказал он.

Министры ОПЕК и стран, не входящих в организацию, но участвующих в сделке по сокращению добычи нефти, пролонгировали договоренности до конца марта 2018 года. Министры ожидают, что благодаря этому решению запасы нефти на рынке стабилизируются к первому кварталу 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кудрин, Алексей Леонидович
Темы
Мировые цены на нефть
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главный инженер филиала Центра Хруничева найден мертвым
2
Двух российских дипломатов вышлют из Эстонии
3
Резкое падение атмосферного давления ожидается в Москве
4
В Египте в результате обстрела автобуса с христианами погибли 26 человек
5
Туск: Россия не сделала ничего, что позволило бы изменить санкционную политику
6
Минюст доработал законопроект об изъятии единственного жилья у должников
7
С 1 июня водители с иностранными правами будут отстранены от работы в РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама