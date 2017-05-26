Кудрин: цены на нефть останутся на нынешнем уровне до середины следующего года

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Цены на нефть останутся на нынешнем уровне до середины следующего года. Об этом сообщил журналистам глава Центра стратегических разработок (ЦСР) и бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин в кулуарах годового собрания акционеров Сбербанка.
"Оказался неплохой результат в части дисциплины стран ОПЕК своих обязательств по сокращению. Это означает, что некоторое время она (нефть - ред.) останется на тех уровнях, на которых она есть сейчас, примерно до середины следующего года", - считает Кудрин.
При этом глава ЦСР не уверен в дальнейшем сохранении текущего уровня цен. "Есть много факторов, которые могут привести к размыванию достигнутых договоренностей и не продлению соглашения (о сокращении добычи нефти - прим. ред.)", - сказал он.
Министры ОПЕК и стран, не входящих в организацию, но участвующих в сделке по сокращению добычи нефти, пролонгировали договоренности до конца марта 2018 года. Министры ожидают, что благодаря этому решению запасы нефти на рынке стабилизируются к первому кварталу 2018 года.