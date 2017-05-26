Повышение МРОТ в 2018 г. повлечет за собой расходы регионов в размере 56 млрд руб.

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Почти 56 млрд руб. необходимо будет выделить из региональных и муниципальных бюджетов при повышении МРОТ в 2018 году, сообщила в пятницу пресс-служба Минтруда РФ.
"На повышение МРОТ потребуются средства из бюджетов всех уровней. В случае принятия законопроекта дополнительные расходы на повышение МРОТ, по оценке Минтруда России, составят в 2018 году: для работников федеральных государственных учреждений - 24,6 млрд рублей, для работников государственных учреждений субъектов РФ и муниципальных учреждений - 55,7 млрд рублей", - говорится в сообщении ведомства.
Расходы работодателей в реальном секторе экономики на эти цели в 2018 году прогнозируются на уровне 43,9 млрд.
Закон, предполагающий повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения, внесен Минтрудом в правительство России. Об этом сообщила накануне вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец. Предлагается повысить МРОТ в два этапа: с 1 января 2018 года до 90% прожиточного минимума трудоспособного населения, с 1 января 2019 года - до 100%.
В начале мая премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам обсуждения в Госдуме отчета о результатах работы кабинета в 2016 году дал поручение подготовить проект закона о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения.
Выступая 19 апреля с ежегодным отчетом в Госдуме, Медведев напомнил, что правительство регулярно повышает минимальный размер оплаты труда. В прошлом году он достиг 7500 рублей, а с 1 июля этого года будет повышен до 7800 рублей. Премьер также пообещал, что в ближайшие несколько лет МРОТ вырастет до уровня прожиточного минимума. В настоящее время заработную плату на уровне МРОТ получают порядка 900 тысяч работников, из них 70 % - работники, занятые в государственных и муниципальных учреждениях.