Минфин прогнозирует возможное снижение цен на нефть до $40 за баррель к концу 2017 г.

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Минфин России прогнозирует, что цена на нефть к концу текущего года может снизиться до $40 за баррель, говорится в пояснительной записке к проекту поправок в бюджет 2017 года, внесенному в Госдуму.
"Сохранение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в США на исторических максимумах, а также наращивание добычи американской сланцевой нефти могут стать причиной снижения цен на нефть марки Urals до $40 за баррель к концу текущего года", - отмечает Минфин.
В целом же прогноз цен на нефть на 2017 год улучшен по сравнению с предыдущим - до $45,6 против $40 за баррель. Это связано с позитивной статистикой начала года.
Ранее правительство РФ одобрило поправки к федеральному бюджету на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов.
В частности, согласно поправкам, подготовленным Минфином, дефицит российского бюджета на 2017 год будет снижен до 2,1% с 3,2% ВВП. Доходы бюджета в 2017 году предлагается повысить до 14 трлн 631,9 млрд рублей с 13 трлн 487,6 млрд рублей, расходы увеличить до 16 трлн 555,8 млрд рублей с 16 трлн 240,8 млрд рублей.