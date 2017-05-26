Доля госдолга России в ВВП в 2017 г. снизится до 13,8%

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Доля государственного долга России в ВВП в 2017 году снизится до 13,8% против прогноза в 16,1%. Об этом говорится в подготовленной Минфином пояснительной записке к проекту поправок в закон о бюджете на 2017 год, внесенному в Госдуму.
Госдолг России на конец 2017 года составит на 1,2 трлн рублей меньше (12,7 трлн рублей вместо 13,9 трлн рублей), чем прогнозировалось ранее в законе о федеральном бюджете на 2017 год.