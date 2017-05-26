Армения решила ввести композитные купюры

ЕРЕВАН, 26 мая. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Композитные банкноты будут внедрены в Армении. Такое решение принял Совет Центрального Банка республики. Очередное заседание этого органа состоялось в учебно-исследовательском центре ЦБ в курортном городе Дилижан.

"Совет решил ввести в денежное обращение новые, композитные банкноты и объявить конкурс на их печатание", - говорится в сообщении. На заседании, которое вел председатель ЦБ Артур Джавадян, отмечалось, что "композитные бумажные деньги гораздо долговечнее и имеют более высокую степень защиты".

О возможности введения в Армении купюр нового качества заявил начальник управления регулирования денежной системы ЦБ республики Мгер Абрамян. Он рассказал, что в ЦБ обсуждается вопрос введения в стране пластиковых или гибридных банкнот. Купюры нового типа имеют несколько степеней защиты, долговечнее, поскольку изнашиваются медленнее, отметил Абрамян. По его словам, "когда будет принято решение, замена нынешних бумажных денег на новые, пластиковые (гибридные) произойдет постепенно, по мере износа старых купюр и их вывода из обращения.