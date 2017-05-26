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Госпрограмму по соцподдержке сократят на 393 млн руб. после уточнения числа нуждающихся

Экономика и бизнес
26 мая, 16:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Об этом говорится в пояснительной записке к поправкам к бюджету на 2017 год

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Финансирование госпрограммы "Социальная поддержка граждан" в 2017 году будет сокращено почти на 393 млн руб., говорится в пояснительной записке к поправкам к бюджету на 2017 год, который внесен в Госдуму.

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"В Федеральном законе № 415-ФЗ бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Социальная поддержка граждан" в 2017 году предусмотрены в сумме 1 330 440,6 млн руб. Законопроектом объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы уменьшен на 392,7 млн руб. и составляет 1 330 047,9 млн руб.", - сказано в документе.

В пояснительной записке отмечается, что уменьшение бюджетных ассигнований связано с уточнением числа получателей выплат пособий и компенсаций членам семей погибших и раненых военнослужащих, а также уточнением числа чернобыльцев, беременных и так далее.

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