Госпрограмму по соцподдержке сократят на 393 млн руб. после уточнения числа нуждающихся

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Финансирование госпрограммы "Социальная поддержка граждан" в 2017 году будет сокращено почти на 393 млн руб., говорится в пояснительной записке к поправкам к бюджету на 2017 год, который внесен в Госдуму.

"В Федеральном законе № 415-ФЗ бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Социальная поддержка граждан" в 2017 году предусмотрены в сумме 1 330 440,6 млн руб. Законопроектом объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы уменьшен на 392,7 млн руб. и составляет 1 330 047,9 млн руб.", - сказано в документе.

В пояснительной записке отмечается, что уменьшение бюджетных ассигнований связано с уточнением числа получателей выплат пособий и компенсаций членам семей погибших и раненых военнослужащих, а также уточнением числа чернобыльцев, беременных и так далее.