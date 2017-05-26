Госпрограмму по соцподдержке сократят на 393 млн руб. после уточнения числа нуждающихся

Борзаковский: многие лидеры сборной РФ испытывают проблемы с мотивацией, но держат планкуСпорт 26 мая, 17:32
Деревянные небоскребы: в России будут стимулировать строительство домов из дереваЭкономика и бизнес 26 мая, 17:31
СМИ: Сергей Фурсенко сменил Митрофанова в должности генерального директора ФК "Зенит"Спорт 26 мая, 17:24
Сборная России по футболу проводит первую тренировку в Австрии в полном составеСпорт 26 мая, 17:20
Первый из четырех задержанных 25 мая в Москве членов ИГ арестован на два месяцаПроисшествия 26 мая, 17:10
Лукашенко: белорусский хоккей постепенно будет уходить от приглашения легионеровСпорт 26 мая, 17:05
Чистая энергетика за 4 года привлекла более 4 млн работниковСоциальная ответственность 26 мая, 17:00
Филиппенко: "Амур" не паникует в связи с информацией о возможном исключении из КХЛСпорт 26 мая, 16:57
Напечатанные на 3D-принтере яичники позволяют бесплодным мышам рожатьСоциальная ответственность 26 мая, 16:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Финансирование госпрограммы "Социальная поддержка граждан" в 2017 году будет сокращено почти на 393 млн руб., говорится в пояснительной записке к поправкам к бюджету на 2017 год, который внесен в Госдуму.
"В Федеральном законе № 415-ФЗ бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Социальная поддержка граждан" в 2017 году предусмотрены в сумме 1 330 440,6 млн руб. Законопроектом объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы уменьшен на 392,7 млн руб. и составляет 1 330 047,9 млн руб.", - сказано в документе.
В пояснительной записке отмечается, что уменьшение бюджетных ассигнований связано с уточнением числа получателей выплат пособий и компенсаций членам семей погибших и раненых военнослужащих, а также уточнением числа чернобыльцев, беременных и так далее.