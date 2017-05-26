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Министр экономического развития Италии примет участие в ПМЭФ

Экономика и бизнес
26 мая, 16:10 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова

В 2016 году Италия была специальным гостем форума, на котором выступил занимавший тогда пост премьер-министра Маттео Ренци

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РИМ, 26 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Министр экономического развития Италии Карло Календа примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе итальянского ведомства.

"Министр Календа возглавит итальянскую делегацию, в которую войдут топ-менеджеры ведущих итальянских компаний и банков. Состав делегации пока уточняется", - сообщили в пресс-службе министерства.

Официальным итальянским партнером ПМЭФ выступает ассоциация "Познаем Евразию", которую возглавляет председатель совета директоров банка Intesa Антонио Фаллико. При поддержке банка Intesa Sanpaolo в Санкт-Петербург привезена картина венецианского художника Джованни Баттисты Тьеполо (1696-1770) "Страшный суд", которая будет представлена на "выставке одной картины" в Эрмитаже до 26 июля.

В прошлом году Италия была специальным гостем форума, на котором выступил занимавший тогда пост премьер-министра лидер правящей Демократической партии Маттео Ренци. В этом году на ПМЭФ выступит канцлер Австрии Кристиан Керн, ожидается также министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.

ПМЭФ-2017 пройдет с 1 по 3 июня в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.

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