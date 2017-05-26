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Сбербанк тестирует технологию доставки наличности дронами

Экономика и бизнес
26 мая, 16:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Для защиты денег будут использоваться спецконтейнеры

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Глава Сбербанка Герман Греф

Глава Сбербанка Герман Греф

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Сбербанк тестирует технологию доставки наличных средств дронами. Для защиты денег будут использоваться спецконтейнеры, сообщил на пресс-конференции глава банка Герман Греф.

"Мы действительно последний год пытаемся экспериментировать с этой темой. Речь идет о доставке наличности в спецконтейнерах. Если контейнер с деньгами попадает не по назначению, он запрограммирован на впрыск соответствующей краски, превращающей наличность в обыкновенную бумагу. Эта функция управляется дистанционно", - сказал Греф, отвечая на вопрос ТАСС.

Глава банка однако отметил, что не готов назвать конкретных сроков массового внедрения этой технологии. "Это были эксперименты, и там было очень много вопросов", - пояснил Греф.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил журналистам, что не исключает использования таких дронов в Казани уже через месяц. При этом Кузнецов не стал уточнять, как именно такие дроны будут защищены.

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Греф, Герман Оскарович
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