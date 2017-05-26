Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Греф: ипотечные ставки в России могут снизится до 6-7% в ближайшие годы

Экономика и бизнес
26 мая, 16:48 UTC+3

Глава Сбербанка считает, что такая перспектива возможна при сохранении инфляционного тренда

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Ставки по ипотеке в России могут снизится до 6-7% в ближашие два-три года, считает глава Сбербанка Герман Греф.

"Я не думаю, что это перспектива неисполнима в ближайшие два-три года при сохранении инфляционного тренда", - заявил Греф на пресс-конференции, отвечая на вопрос, готова ли российская экономика к снижению ставок по ипотеке до 6-7%.

Греф также уверен, что ключевая ставка Банка России уже до конца текущего года достигнет уровня ниже 8%.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с самарским губернатором Николаем Меркушкиным заявлял, что текущее состояние российской экономики позволяет двигаться по пути снижения ипотечной ставки до 6-7%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Греф, Герман Оскарович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Сергиев Посад. Город мастеров
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главный инженер филиала Центра Хруничева найден мертвым
2
Резкое падение атмосферного давления ожидается в Москве
3
Двух российских дипломатов вышлют из Эстонии
4
Сбербанк тестирует технологию доставки наличности дронами
5
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
6
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
7
Москалькова: предлагать голосовать за снос пятиэтажек до принятия закона рано
Темы дня
Загрузка...
Реклама