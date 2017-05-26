Греф: ипотечные ставки в России могут снизится до 6-7% в ближайшие годы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Ставки по ипотеке в России могут снизится до 6-7% в ближашие два-три года, считает глава Сбербанка Герман Греф.

"Я не думаю, что это перспектива неисполнима в ближайшие два-три года при сохранении инфляционного тренда", - заявил Греф на пресс-конференции, отвечая на вопрос, готова ли российская экономика к снижению ставок по ипотеке до 6-7%.

Греф также уверен, что ключевая ставка Банка России уже до конца текущего года достигнет уровня ниже 8%.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с самарским губернатором Николаем Меркушкиным заявлял, что текущее состояние российской экономики позволяет двигаться по пути снижения ипотечной ставки до 6-7%.