АСВ выявило 73 тыс. вкладчиков, пострадавших от мошеннических схем в банках

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МОСКВА, 26 мая./ТАСС/. Среди банков, лишенных лицензий, менее 3% участвовали в мошеннических схемах, при этом число пострадавших вкладчиков исчисляется десятками тысяч. Об этом заявил гендиректор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев, выступая на собрании Ассоциации региональных банков России.
"Только в 2016-2017 годах агентству пришлось организовать восстановление прав 73 тыс. пострадавших вкладчиков на сумму 61 млрд руб.", - сказал он.
АСВ сталкивается как с попытками хищения средств вкладчиков, так и хищения средств из Фонда страхования вкладов. Среди популярных мошеннических схем - использование двойной бухгалтерии и забалансовых вкладов, пояснил Исаев.
Как ранее сообщали ТАСС в АСВ, с ноября 2016 года по 23 мая 2017 года агентство выявило в пяти банках забалансовые вклады (вклады, не отраженные в реестре банка с отозванной лицензией - прим. ТАСС) на сумму 5,5 млрд руб. Центробанк рассматривает вопрос введения единого реестра вкладчиков для борьбы с забалансовыми вкладами, говорил ранее первый зампред Банка России Дмитрий Тулин.