Численность населения России к 2020 году возрастет до 147,8 млн человек

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Численность населения России, благодаря мерам по поддержке демографии, к 2020 году вырастет на 1,1 млн человек - до 147,8 млн. Об этом говорится в макропрогнозе Минэкономразвития, подготовленном к поправкам в бюджет 2017 года.
Согласно документу, с 2019 года Россию ожидает естественная убыль населения, а единственным источником прироста станет миграция.
В прогнозный период планируется ежегодно поддерживать миграционное сальдо на уровне около 300 тыс. человек - в первую очередь "за счет привлечения на постоянное место жительства в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, квалифицированных иностранных специалистов, молодежи".
"Указанные меры позволят к 2020 году увеличить показатель численности населения страны до 147,8 млн человек", - говорится в документе. Численность населения в 2016 году составляла 146,7 млн человек.
Согласно макропрогнозу, произойдет "рост демографической нагрузки, которая увеличится с 752 нетрудоспособных на 1 тыс. лиц трудоспособного возраста в 2016 году до 834 в 2020 году".