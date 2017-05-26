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Россия потребовала от Украины зарезервировать $325 млн в качестве процентов по долгу

Экономика и бизнес
26 мая, 18:00 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков

Ранее Высокий суд Лондона принял решение рассмотреть в ускоренном порядке дело о суверенном долге Украины перед Россией в размере $3 млрд

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© REUTERS/Valentyn Ogirenko

ЛОНДОН, 26 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Россия потребовала от Украины зарезервировать 325 млн долларов в качестве процентов, связанных с исполнением долга перед Москвой в размере 3 млрд долларов. Об этом заявил на заседании в Высоком суде Лондона юрист компании The Law Debenture Trust Corporation, адвокат Майк Говард, представляющий российскую сторону.

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Он подчеркнул, что у Киева нет правовых оснований не исполнять решение суда о выплате России долга. "Нет никаких правовых оснований для неисполнения этих обязательств", - сказал он. Адвокат добавил, что "не видит оснований и для невыплаты процентов, связанных с исполнением долга".

При этом, по словам Говарда, существует серьезная угроза, что Киев не сможет выполнить свои обязательств. "Украина предпринимает шаги, которые осложняют исполнение судебных решений", - отметил юрист.

Высокий суд Лондона в марте принял решение рассмотреть в ускоренном порядке дело о суверенном долге Украины перед Россией в размере 3 млрд долларов. Таким образом, в этом промежуточном решении по процедуре суд поддержал позицию России, которая настаивала именно на таком формате рассмотрения дела. Украинская сторона, напротив, выступала за полномасштабный судебный процесс, который включал бы в себя изучение политических аспектов дела.

Украинский долг

В декабре 2013 года президент РФ Владимир Путин и бывший тогда президентом Украины Виктор Янукович договорились, что Москва предоставит Киеву кредит на 15 млрд долларов через размещение украинских ценных бумаг. Долг был оформлен в виде еврооблигаций по английскому праву. В рамках программы облигации на 3 млрд долларов были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией за счет средств Фонда национального благосостояния.

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Правительство Украины 18 декабря 2015 года ввело мораторий на выплату долга РФ, а занимавший в то время пост премьер-министра страны Арсений Яценюк мотивировал это тем, что Россия отказалась подписать соглашение о реструктуризации долга наравне с частными кредиторами. Однако за день до этого, 17 декабря, Совет директоров МВФ признал статус долга Украины перед Россией суверенным. Это означает, что обязательства по выплате долга несет государство-заемщик.

Россия обратилась в Высокий суд Лондона в феврале 2016 года с иском о взыскании с Украины долга. Еще 21 декабря 2015 года долг составлял 3 млрд долларов плюс невыплата последнего купона в размере 75 млн долларов, и с каждым днем задолженность растет на 683 тыс. долларов за счет процентов, сказано в иске. Российская сторона неоднократно предлагала Украине решить этот вопрос за столом переговоров, однако этого так и не произошло ввиду того, что Украина не признает долг суверенным.

Украина уже заявила о намерении подать апелляцию на это решение.

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