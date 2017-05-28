Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21

28 мая на аэродроме Иркутского авиационного завода состоялся первый полет нового российского пассажирского самолета МС-21-300 ("Магистральный самолет XXI века"). Это первый лайнер, сделанный полностью по западным стандартам с учетом мировых тенденций и реального спроса на рынке. Созданный без советского задела он является вторым после Sukhoi Superjet 100 (SSJ, ближнемагистральный самолет. — Прим. ТАСС) масштабным российским проектом в области гражданской авиации.

МС-21 — проект семейства ближне- и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тыс. км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и другим.

МС-21 по своему технологическому уровню превосходит те гражданские суда, которые к настоящему времени летают. Уверен, что это будет хорошая машина, экономичная, надежная Дмитрий Медведев премьер-министр РФ

Создание лайнера

Разработка ведется ОАО "Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева" и ПАО "Корпорация "Иркут" (входят в состав Объединенной авиастроительной корпорации, ОАК).на базе нереализованного проекта Як-242 в конце 1980-х годах. В 2014 году заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин заявлял, что серийные машины проекта МС-21 будут называться Як-242.

В 2014 году вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявлял, что серийные машины проекта МС-21 будут называться Як-242. Однако в 2015 года было заявлено, что самолет не получит обозначение Як-242, а так и останется МС-21. Прежде всего, это было связано с продвижением на мировом рынке: репутация будет расти вместе с новым самолетом.

Рогозин неоднократно заявлял о максимальной концентрации усилий и слаженному взаимодействию ОАК и Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) при созданию самолета МС-21. По его мнению, без этого невозможно создать конкурентный продукт, учитывая, что большинство комплектующих МС-21, включая его двигатель, принципиально новые разработки.

Рогозин подчеркивал, что, несмотря на наличие другого нового самолета SSJ-100 (первый полет был осуществлен в 2008 г., эксплуатируется с 2011-го. — Прим. ТАСС), на разработчиках МС-21 лежит огромная ответственность.

Здесь все новое и очень много отечественного, и поскольку все новое, мы с вами прекрасно понимаем, как это все должно быть адаптировано друг к другу, начиная от черного композитного крыла, заканчивая авионикой Дмитрий Рогозин вице-премьер РФ

8 июня 2016 года на церемонии выкатки нового самолета премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заверил, что Россия не исчезнет из "высшей лиги" мирового авиастроения.

Новые проекты в авиастроении, по понятным причинам, дело совсем недешевое. Вообще государств, где развито авиастроение, очень немного. Это называется "высшая лига". И мы ни в коем случае не должны из этой "высшей лиги" исчезнуть Дмитрий Медведев премьер-министр РФ

Он подчеркнул, что Россия способна создавать самолеты, конкурирующие с иностранными производителями. "Нынешнее событие подтверждает, что мы способны такие машины создавать, которые продвигают вперед наше авиастроение и будут конкурировать с другими самолетами", — сказал премьер.

Экономичный, технологичный, отечественный

Разработаны две модификации самолета с типовой двухклассовой компоновкой: базовый МС-21-300 (163-211 мест) и укороченный вариант — МС-21-200 (на 132-165 мест). Сертификация последнего намечена на 2019-2020 годы.

Для каждой модификации предусмотрены версии с обычной (3500 км) и увеличенной (5000 км) дальностью. В дальнейшем могут появиться и дальнемагистральные версии (до 7000 км).

От SSJ-100 самолет МС-21 отличается увеличенной дальностью полета (максимально 4578 км против 6400 км) и большим количеством посадочных мест. В SSJ-100 максимально может поместиться 108 пассажирских кресел, в МС-21 — до 211 кресел.

На МС-21 будет наивысший уровень комфорта для пассажиров благодаря увеличенной ширине пассажирского салона. Увеличенный диаметр фюзеляжа (4,06 м) обеспечивает увеличение емкости багажных полок в пассажирском салоне и багажных отсеков, расположенных под его полом.

По данным журнала "Крылья Родины", у МС-21 на одно пассажирское кресло приходится около 27 дюймов поперечного сечения фюзеляжа (у самолета Airbus А330 — 25 дюймов, Boeing 787 — только 24 дюйма). Ширина пассажирского кресла увеличена до 18 дюймов (у А330 — 17), а проход между креслами — до 22,5. Это гораздо больше, чем у конкурентов. Пассажиры смогут более комфортно расположиться при длительных перелетах и получат возможность свободно перемещаться по салону. Кроме того сокращается время посадки и высадки пассажиров (примерно на 30% лучше самолетов-аналогов).

ТАСС

Пассажирский салон МС-21 также получит новую систему кондиционирования, что должно благоприятно сказаться на самочувствии пассажиров. Также для удобства планируется использовать трехсезонное регулирование температуры.

Первые экземпляры МС-21 будут оборудованы импортным двигателем Pratt & Whitney, в дальнейшем же двигатель будет заменен на отечественный ПД-14.

Это базовый гражданский двигатель нового поколения, который создается широкой кооперацией предприятий ОДК для авиалайнера МС-21. На основе унифицированного компактного газогенератора ПД-14 возможно создание целого семейства двигателей тягой 9-18 тонн, предназначенных для ближне- и среднемагистральных самолетов, вертолетов и промышленных газотурбинных установок. Разработка ПД-14 принадлежит конструкторскому бюро "Авиадвигатель", головной производитель — Пермский моторный завод.

Как отмечают эксперты, при сопоставимых с американским мотором характеристиках двигатель ПД-14 станет еще и родоначальником целой линейки моторов для самолетов. Его более мощные модификации на базе газогенератора, но с редукторным вентилятором (ПД-18Р) будут применяться на Ту-214, Ил-96-300 и Ил-96-400Т. Вариант двигателя меньшей мощности ПД-10 — на самолетах SSJ-100.

Еще одно достоинство. В конструкции авиалайнера впервые в отечественном самолетостроении широко применяются композиционные материалы — их около 40%. Применение углепластиков позволило увеличить размах крыла, также композиты используются в хвостовом оперении воздушного судна. Будущий перспективный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) проектируется с учетом опыта создания МС-21.

Еще одним новшеством МС-21, по мнению специализированного издания по авиации "Крылья Родины", является и специальная система снижения нагрузок и управления ими. Ожидается, что за счет снижения веса конструкции самолета в сочетании с его высокой тяговооруженностью, позволит сократить разбег МС-21 почти на 300 м, а также увеличить почти на 600 м его практический потолок по сравнению с самыми новыми аналогами фирм Airbus и Boeing.

Кабина пилотов МС-21 создана с учетом самых современных требований к ее эргономике, что должно упростить пилотирование машины и снизить нагрузку на экипаж.

Концерном "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) разработано более 70% БРЭО МС-21, при этом активно использовался принцип модульной электроники.

Инфографика Самолет МС-21 Особенности конструкции российского пассажирского авиалайнера нового поколения — в инфографике ТАСС

Первый опытный экземпляр

Сборка опытного экземпляра МС-21-300, оснащенного двигателями Pratt & Whitney, завершена на Иркутском авиазаводе 6 июня 2016 года, официальная презентация (первая выкатка из цеха) состоялась 8 июня 2016 года.

Летные испытания опытного экземпляра, первоначально намеченные на II квартал 2016 года, были перенесены на 2017 год. Получение российского сертификата типа и первая поставка заказчику самолетов МС-21-300 запланированы на конец 2018 года.

28 апреля первый летный экземпляр покинул цех окончательной сборки для подготовки к первому полету. 15 мая на аэродроме Иркутского авиазавода самолет МС-21-300-0001 выполнил рулежки, также проверялись различные системы самолета, отрабатывались наземные запуски маршевой и вспомогательной силовой установки. Как отметили в "Иркуте", вся подготовка прошла в соответствии с утвержденным графиком.

Заказы на лайнер

Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что пакет проавансированных заказов на новый МС-21 составляет 185 машин. На данный момент портфель заказов составляет 285 самолетов.

Первым эксплуатантом станет "Аэрофлот". Планируется, что первый лайнер в компоновке на 175 кресел она получит в IV квартале 2018 года. Всего же в парке авиакомпании будут эксплуатироваться 50 МС-21. Профинансирует поставку лизинговая компания "Авиакапитал-сервис". Твердый контракт на поставки был заключен в 2011 году. Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев заявлял, что поставки первых трех самолетов ожидаются в 2019 году.

В 2015-2016 годах Минпромторг РФ и топ-менеджеры ОАК сообщали, что интерес к самолету проявляют в Индонезии, Саудовской Аравии, Танзании, Иране и еще ряде стран. Однако пока не известно ни об одном твердом контракте на поставку МС-21 за рубеж. Существует только предварительное соглашение о поставке 10 самолетов (4 из них — опцион) с египетской Cairo Aviation. Каталожная стоимость МС-21 — от $85 млн.

В феврале газета "Ведомости" сообщила, что одним из крупнейших заказчиков самолета станет авиакомпания Red Wings. "У Red Wings есть предварительное соглашение с лизинговой компанией "Ильюшин финанс Ко" о получении в лизинг 10 МС-21. Если эксплуатация МС-21 будет эффективной, то их количество может быть увеличено до 15-16", — сообщил изданию глава лизинговой компании Александр Рубцов.

По его словам, когда в 2019 году начнут поступать МС-21, они постепенно заменят в парке авиакомпании Airbus и Ту. Сейчас в парке Red Wings семь самолетов Ту-204 и Ту-214.

Время покажет, насколько все эти планы будут реализованы, но уже с уверенностью можно сказать, что для российского производителя авиатехники это знаковый и весомый заказ.

Роман Азанов

В материале использованы данные "ТАСС-Досье" и авиационного журнала "Крылья Родины"