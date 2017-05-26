Инвестиции "Башнефти" в нефтепереработку и повышение ее безопасности вырастут на 15%

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Инвестиции "Башнефти" в нефтепереработку и повышение ее безопасности в 2017 году вырастут на 15%, в том числе в связи с требованиями Ростехнадзора об устранении нарушений.

Об этом говорится в сообщении компании.

Кроме того, совет директоров "Башнефти" рекомендовал акционерам на общем собрании, которое состоится 30 июня, не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям за 2016 год и выплатить 0,10 рубля на одну привилегированную акцию, или около 3 млн рублей.

При этом, "Башнефть" может выплатить дивиденды в конце 2017 года из нераспределенной прибыли прошлых лет и по результатам работы за девять месяцев 2017 года.

Власти Башкирии поддерживают рекомендацию совета директоров "Башнефти" перенести выплаты дивидендов по обыкновенным акциям компании на четвертый квартал 2017 года, но ожидают, что совокупные выплаты в бюджет региона останутся на уровне прошлого года, сообщили в пресс-службе правительства республики.

"Башкирия поддерживает рекомендацию совета директоров "Башнефти" о переносе выплаты дивидендов по обыкновенным акциям на четвертый квартал 2017 года. Промежуточные дивиденды будут выплачены по результатам девяти месяцев 2017 года с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет. Ожидается, что совокупные выплаты по налоговой составляющей, благотворительности и дивидендам останутся на уровне прошлого года", - отмечает пресс-служба.

В сообщении подчеркивается, что республика как крупный акционер "Башнефти" имеет своих представителей в совете директоров и осведомлена "о необходимых затратах компании на ближайшие два квартала, на которые традиционно приходится пик затрат".