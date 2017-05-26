МРОТ к 2019 году уравняют с прожиточным минимумом в два этапа

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Законопроект о повышении МРОТ до величины прожиточного минимума трудоспособного населения внесен в правительство России. Согласно документу, планируется поэтапное повышение МРОТ: с 1 января 2018 года он достигнет 90% величины прожиточного минимума трудоспособного населения, с 1 января 2019 года - уже 100%. Об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин.

Ранее председатель российского правительства Дмитрий Медведев поручил подготовить законопроект о повышении МРОТ. Сейчас прожиточный минимум составляет 10,7 тыс. рублей, а МРОТ - 7,5 тыс. рублей в месяц. С 1 июля 2017 года МРОТ составит 7,8 тыс. рублей.

По оценке Минтруда, на индексацию МРОТ только в 2018 году потребуется выделить из федерального бюджета около 24,6 млрд рублей. Эти средства пойдут на повышение минимального размера оплаты труда для работников федеральных госучреждений. Расходы работодателей составят почти 44 млрд рублей. Самые большие расходы предстоят бюджетам регионов - почти 56 млрд рублей.

Мнения экспертов

Чтобы обсудить все варианты повышения минимального размера оплаты труда в Госдуме была создана межфракционная рабочая группа. Она учитывала мнения всех заинтересованных лиц и рассматривала три основных варианта установления увеличенного МРОТ: почасовой; на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России; на уровне прожиточного минимума в регионе.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец отмечала необходимость учитывать мнение работодателей, поскольку значительное количество граждан получают зарплату на уровне МРОТ. Вице-премьер призывала в этом вопросе действовать крайне осторожно, "чтобы не закрыть рабочие места, которым нет замены".

Заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Евгений Гонтмахер ранее также высказывал подобные опасения. Поскольку повышение МРОТ распространяется на всю экономику, для многих предприятий малого бизнеса это означает дополнительные издержки, пояснял он. Часть малых предприятий из-за этого могут закрыться, уйти в тень, либо перевести работников на неполный рабочий день, считает Гонтмахер.

По данным министерства труда и социальной защиты, в настоящее время заработную плату на уровне МРОТ получают порядка 900 тыс. россиян.

О МРОТ и прожиточном минимуме

МРОТ - это минимальный размер зарплаты россиян до вычета налога на доходы физических лиц. От величины МРОТ зависят размер пособий по временной нетрудоспособности (например, "больничных"), по беременности и родам; выплаты трудоспособным гражданам, которые ухаживают за ребенком-инвалидом с детства; а также размер стипендий и минимального пособия по безработице. Исходя из МРОТ рассчитываются также взносы в пенсионный и страховые фонды.

Величина прожиточного минимума определяется по итогам каждого квартала и устанавливается на основании потребительской корзины и данных Росстата об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги.

В четвертом квартале 2016 года в среднем по населению РФ прожиточный минимум составлял 9,691 тыс. рублей. Для работающего населения он был зафиксирован на уровне 10,466 тыс. рублей, для пенсионеров - 8 тыс. рублей, а для детей - 9,434 тыс. рублей.