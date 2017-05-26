Индексы ММВБ и РТС снизились, отреагировав на падение цен на нефть 25 мая

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги снижением котировок. Так, ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже опустился на 0,67% - до 1934,25 пункта, РТС - на 0,97%, до 1073,04 пункта.

Российский фондовый рынок продолжал отыгрывать вчерашнее падение нефтяных котировок после встречи ОПЕК. В частности, по итогам торгов 25 мая цена Brent опустилась на 4,6% даже несмотря на продление соглашения о сокращении добычи нефти.

Накануне в Вене прошла встреча ОПЕК и не входящих в организацию стран, на которой было принято решение о продлении соглашения по сокращению добычи нефти до апреля 2018 года. В конце прошлого года ОПЕК и 11 независимых стран - нефтепроизводителей договорились в первом полугодии 2017 года вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки.

"Инвесторы были разочарованы "осторожной игрой" ОПЕК, а именно продлением соглашения на девять месяцев (а не на 12, как ожидали некоторые эксперты) без увеличения масштаба сокращения", - поясняет динамику цен на нефть эксперт "БКС Экспресс" Василий Карпунин.

К текущему моменту цены на нефть постепенно восстанавливаются. К сегодняшнему вечеру стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе на бирже ICE в Лондоне с поставкой в июле 2017 года выросла на 1,05% - до $52 за баррель.

В целом аналитики ФГ БКС, ожидают существенного сокращения запасов во II полугодии 2017 года, что в сочетании с повышением спроса на 1.3 млн барр. в сутки может привести к дальнейшему росту цен.