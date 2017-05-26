Минстрой назвал 11 российских регионов, отстающих по темпам расселения аварийного жилья

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Одиннадцать российских регионов отстают по темпам расселения аварийного жилья от плановых показателей.

Среди них Тува, Забайкальский, Пермский, Приморский края, Амурская, Иркутская, Ивановская, Тверская, Саратовская, Сахалинская области, а также Еврейская автономная области, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства строительства РФ.

"Самая тяжелая ситуация в республике Тыва, Приморском крае, Иркутской области и Тверской области. Минстрой вынужден в ручном режиме работать с каждым проблемным регионом, главам регионов направлены письма с напоминанием о персональной ответственности за выполнение программы - подписывая соглашение о предоставлении федерального финансирование, главы регионов одновременно брали на себя обязательства обеспечить расселение семей, проживающих в аварийных домах в установленные сроки", - прокомментировали в пресс-службе.

Губернаторы, которые не выполнят взятые на себя обязательства вовремя, должны будут публично извиниться перед жителями аварийных домов, а также предпринять все усилия по ускорению завершению задачи. Виновные в срыве сроков понесут наказания, подчеркнули в пресс-службе Минстроя.

Представители ведомства добавили, что Минстрой продолжает изучение и проработку предложений по созданию постоянно действующего механизма по расселению аварийного жилья.

Поручение президента

Ранее на заседании Госсовета РФ президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству выработать постоянно действующий механизм расселения аварийного жилого фонда и запустить его с 1 января 2019 года. Президент также предложил продлить на переходный период работу фонда жилищно-коммунального хозяйства. Как ранее сообщал на совещании президента России с членами правительства 24 мая министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, правительство разработало законопроект о продлении работы фонда содействия ЖКХ до 2019 года.

Согласно оценке рабочей группы Госсовета по переселению граждан из аварийного жилья, к 2025 году число аварийного жилого фонда достигнет 42 млн кв. метров.

Всего члены рабочей группы предлагают пять возможных механизмов расселения аварийного жилья: развитие застроенных территорий, развитие рынка арендного жилья, создание правового и организационного механизма реализации инициатив собственников помещений в многоквартирных домах по самостоятельной реализации проектов реконструкции аварийного жилья, строительства нового жилья на земельном участке, который высвобождается после сноса аварийного дома, помощь в выборе инвестора.

Также предусмотрено введение нового вида жилищного фонда - специализированного жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилья и выдача жилищных сертификатов для граждан.

Программа расселения из аварийного жилья

Текущая программа переселения из аварийного жилья действует с 2014 года до сентября 2017 года. Минстрой совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ должны переселить из аварийного жилья 733,23 тыс. человек. По информации Фонда ЖКХ, общая площадь аварийного жилья, признанного таковым до 2012 года, составляет 11,37 млн кв. м. Этот план выполнен почти на 73%, то есть осталось расселить 3,02 млн кв. м аварийного жилья, где проживает 191 тыс. человек.

Согласно данным годового отчета за 2016 год, 14 регионов полностью расселили весь аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2012 года. Среди них Ингушетия, Калининградская область, Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, Чечня, Магаданская, Рязанская, Тамбовская, Ростовская, Тюменская области, Карачаево-Черкессия и ХМАО. В 49 регионах достигнуты целевые показатели по расселению всего объема аварийного жилья от 70 до 99%, 20 регионов достигли целевой показатель менее чем на 70%. Среди отстающих республика Тыва и Забайкальский край.

Какое жилье считается аварийным

Состояние здания считается аварийным в случае, когда более половины жилых помещений и основных несущих конструкций имеют деформации, грозящие обрушением. Проживание в аварийном доме представляет опасность для жизни.

Это является главным отличием такого жилья от ветхого. Если конструкции здания сильно изношены, но опасности обрушения нет, дом считается ветхим.