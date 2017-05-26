Развитие технологий опережает подготовку кадров в сфере кибербезопасности

ИННОПОЛИС /ТАТАРСТАН/, 26 мая. /ТАСС/. Цифровые технологии опережают образовательные программы по подготовке специалистов в сфере кибербезопасности. Об этом сообщил ТАСС руководитель Центра информационной безопасности АНО ВО "Университет Иннополис" Сергей Петренко в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

"По данным Минобрнауки, у нас в год выпускается порядка 5 тыс. специалистов с высшим образованием, потребность до 2020 года оценивается в 21 тысяч. Проблема в том, что в течение пяти лет обучения, поскольку технологии меняются каждые полгода, если программа не приближена к практике, то специалист выходит и оказывается не востребованным", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о нехватке кадров для обеспечения кибербезопасности после одноименной панельной дискуссии.

Как добавил Петренко, чтобы избежать такой ситуации в университете Иннополис практикуется понятие бизнес-модулей для конкретного предприятия и с самого начала студенты вовлекаются в проекты.

Образование не успевает за технологией

Нехватка кадров наряду с другими причинами является проблемой в обеспечении кибербезопасности. По словам Петренко, более половины кибератак, совершаемых в данный момент на предприятиях России, невозможно обнаружить и предотвратить.

"Количество компьютерных атак растет, угрозы растут, причем мы сталкиваемся как с хорошо известными, так и с новыми. И то, что нам сейчас известно, - это примерно 45%, соответственно, 55% всех атак - это то, что мы еще даже не умеем обнаруживать, не говоря о том, чтобы предотвратить", - сказал он.

На данный момент лидерами по кибератакам предприятий в России являются Москва и Санкт-Петербург, так как здесь структуры более развиты, по сравнению с другими регионами. На втором месте по числу кибератак предприятия Урала. Татарстан входит в пятерку неблагополучных в данной сфере регионов.

Кибербезопасность в школах

Тема безопасности была одной из ключевых и на панельной дискуссии, посвященной развитию нейронных сетей и беспилотного транспорта. Как отметил руководитель группы экспертов по стратегическим технологиям в Microsoft (Россия) Константин Кичинский, сейчас технологические гиганты опасаются угроз, которые могут принести разрабатываемые ими технологии (нейронные сети и другие), а также их использование в дурных целях. В связи с этим такие компании как Google, Amazon, Microsoft и другие делятся результатами своих исследований в этих областях и пытаются взаимодействовать.

"Как показывает практика, вопрос кибербезопаности стоит очень остро уже сегодня. Один из ярких случаев - кибератака вируса WannaCry, созданного на основе попавшего в общий доступ кибероружия американских спецслужб. (…) Инцидент с WannaCry показывает насколько уязвимы современные интеллектуальные системы перед киберпреступниками. Поэтому вопрос защищенности беспилотника от кибератак - жизненно важный и решать его необходимо уже сейчас", - уверен советник исполнительного директора "Ассоциации Автонет" Валентин Гравиров.

Более того, по мнению директора направления и анализа и контроля рисков кибербезопасности PwC в России Романа Чаплыгина, кибербезопасность должна стать одной из дисциплин, преподаваемых в школах. Таким образом, мир сможет в будущем защититься от массовых вирусных атак, подобных тем, что произошли по всему миру в мае 2017 года.

ЦИПР

С 24 по 26 мая 2017 года в Иннополисе проходят конференции "Цифровая индустрия промышленной России-2017" (ЦИПР) и Российский интернет форум (РИФ). В конференции ЦИПР участвуют представители промышленности, отрасли информационных технологий, телекома, оборонного комплекса, венчурных инвесторов и государственных структур по вопросам развития цифровой экономики, несырьевого экспорта и обеспечения кибербезопасности.

В этом году ЦИПР проходит в объединенном формате с региональным этапом Российского интернет форума. Большая часть панельных дискуссий будет посвящена "Цифровой экономике" и одноименной программе, которая готовится в правительстве России.

В рамках конференции проходит более 20 круглых столов, посвященных проблемам развития в России цифровой экономики, информационной безопасности, интернета вещей, а также новым инструментам организации управления экономическими и производственными процессами - Blockchain, Big Data и искусственные нейронные сети. Конференция проводится при поддержке Минпромторга РФ и Минкомсвязи РФ, стратегическим партнером выступает госкорпорация "Ростех".