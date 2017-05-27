Торговый оборот между Венесуэлой и США вырос почти на 45%

Российские военные в Сирии намерены предотвратить выход боевиков ИГ из Ракки к ПальмиреПолитика 27 мая, 7:03
Прыгунья в длину Клишина заняла четвертое место на этапе "Бриллиантовой лиги" в СШАСпорт 27 мая, 6:52
СМИ: в Чили госпитализирована вдова ПиночетаМеждународная панорама 27 мая, 6:21
Небольшой дождь и до 18 градусов тепла ожидаются в столичном регионеМосква 27 мая, 6:11
Американский политолог Збигнев Бжезинский умер в возрасте 89 летМеждународная панорама 27 мая, 5:45
NYT: Дерипаска был готов дать показания в Конгрессе США при гарантиях иммунитетаМеждународная панорама 27 мая, 5:43
СМИ: совладельцы "Альфа-банка" подали в США в суд на BuzzFeedЭкономика и бизнес 27 мая, 4:58
Бен Стиллер разводится с женой после 17 лет бракаКультура 27 мая, 4:54
В Чили начали возведение крупнейшего в мире телескопа EELTКосмос 27 мая, 3:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МЕХИКО, 27 мая. /ТАСС/. Торговый оборот между Венесуэлой и США в первом квартале этого года достиг $4,7 млрд, что на 44,75% больше прошлогоднего показателя за этот же период. Об этом сообщила в пятницу Венесуэльско-американская торгово-промышленная палата (Venancham) со ссылкой на данные американских ведомств.
Как отмечает Venancham, "чистый торговый баланс между двумя странами достиг $2,548 млрд". По сравнению с прошлым годом, когда этот показатель равнялся $622 млн, он увеличился на 309,44%.
"Общий объем венесуэльского экспорта в США в первом квартале 2017 года достиг $3,625 млрд, что представляет рост в 87,30%", - говорится в докладе. Из всего экспорта 95,33% пришлось на поставки нефти. В день Венесуэла посылала в США в среднем 710 тыс. баррелей нефти. Объем импорта в южноамериканскую республику снизился на 17,96% до $1 млрд.
Между США и Венесуэлой уже более шести лет отсутствуют полноценные дипломатические отношения. В столицах двух стран открыты диппредставительства, однако с 2010 года в них не назначаются послы. Несмотря на это, США остаются основным торговым партнером Венесуэлы.