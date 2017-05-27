Торговый оборот между Венесуэлой и США вырос почти на 45%

МЕХИКО, 27 мая. /ТАСС/. Торговый оборот между Венесуэлой и США в первом квартале этого года достиг $4,7 млрд, что на 44,75% больше прошлогоднего показателя за этот же период. Об этом сообщила в пятницу Венесуэльско-американская торгово-промышленная палата (Venancham) со ссылкой на данные американских ведомств.

Как отмечает Venancham, "чистый торговый баланс между двумя странами достиг $2,548 млрд". По сравнению с прошлым годом, когда этот показатель равнялся $622 млн, он увеличился на 309,44%.

"Общий объем венесуэльского экспорта в США в первом квартале 2017 года достиг $3,625 млрд, что представляет рост в 87,30%", - говорится в докладе. Из всего экспорта 95,33% пришлось на поставки нефти. В день Венесуэла посылала в США в среднем 710 тыс. баррелей нефти. Объем импорта в южноамериканскую республику снизился на 17,96% до $1 млрд.

Между США и Венесуэлой уже более шести лет отсутствуют полноценные дипломатические отношения. В столицах двух стран открыты диппредставительства, однако с 2010 года в них не назначаются послы. Несмотря на это, США остаются основным торговым партнером Венесуэлы.