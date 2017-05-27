Путин: группа компаний "Акрон" неизменно демонстрирует социально ответственную политику

Чемпионка ОИ по синхронному плаванию Ищенко не исключила возвращения к тренерской работеСпорт 27 мая, 13:04
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погибли два человекаПроисшествия 27 мая, 13:03
"Тосно" заключил контракт со стадионом "Петровский" о проведении матчей РФПЛСпорт 27 мая, 12:52
Работы по установке нового поля на стадионе "Санкт-Петербург" завершатся 12-13 июняСпорт 27 мая, 12:46
Россиянка Анюшина победила на этапе КМ по гребле на байдарке-одиночке на 500 мСпорт 27 мая, 12:36
Боксер Ковалев готовится к реваншу с Уордом с российским тренером по физподготовкеСпорт 27 мая, 12:34
Сборная России по футболу проводит вторую тренировку в Австрии в полном составеСпорт 27 мая, 12:27
Погранслужба Украины подтвердила запрет въезда в страну группе "Иванушки International"Культура 27 мая, 12:22
Лето в Москве начнется с теплой погодыОбщество 27 мая, 12:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил трудовой коллектив группы "Акрон" с 50-летием компании, отметив ее потенциал и инвестиционную привлекательность. Текст поздравительной телеграммы опубликован в субботу на сайте Кремля.
"Важно, что "Акрон" неизменно демонстрирует социально ответственную политику, активно участвует в укреплении экономики регионов присутствия, является в них крупнейшим работодателем и налогоплательщиком", - говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул, что компания, являющаяся одним из мировых лидеров в сфере производства минеральных удобрений, уделяет серьезное внимание вопросу защиты окружающей среды, поддержке культуры, науки и спорта, благотворительности.
"Убежден, что компетентность, опыт, целеустремленность позволят вам и впредь добиваться значимых результатов, уверенно двигаться к намеченным целям", - заключил глава государства.
"Акрон" - вертикально-интегрированная компания по выпуску минеральных удобрений, включает в себя производителей удобрений и продуктов оргсинтеза "Акрон" и "Дорогобуж", а также добывающий актив "Северо-Западная фосфорная компания". Компания реализует проект по разработке Талицкого калийного месторождения в Пермском крае.