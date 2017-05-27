Путин: группа компаний "Акрон" неизменно демонстрирует социально ответственную политику

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил трудовой коллектив группы "Акрон" с 50-летием компании, отметив ее потенциал и инвестиционную привлекательность. Текст поздравительной телеграммы опубликован в субботу на сайте Кремля.

"Важно, что "Акрон" неизменно демонстрирует социально ответственную политику, активно участвует в укреплении экономики регионов присутствия, является в них крупнейшим работодателем и налогоплательщиком", - говорится в телеграмме.

Путин подчеркнул, что компания, являющаяся одним из мировых лидеров в сфере производства минеральных удобрений, уделяет серьезное внимание вопросу защиты окружающей среды, поддержке культуры, науки и спорта, благотворительности.

"Убежден, что компетентность, опыт, целеустремленность позволят вам и впредь добиваться значимых результатов, уверенно двигаться к намеченным целям", - заключил глава государства.

"Акрон" - вертикально-интегрированная компания по выпуску минеральных удобрений, включает в себя производителей удобрений и продуктов оргсинтеза "Акрон" и "Дорогобуж", а также добывающий актив "Северо-Западная фосфорная компания". Компания реализует проект по разработке Талицкого калийного месторождения в Пермском крае.