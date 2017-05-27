Кудрин: стабилизация цены на нефть будет происходить в течение 1-3 лет

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Цены на нефть будут стабилизироваться в течение 1-3 лет, балансировка будет происходить в диапазоне $40-55 за баррель. Такой прогноз в эфире телеканала "Россия 1" озвучил глава Центра стратегических разработок (ЦСР) и бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин.

"Цены будут искать новый уровень равновесия. Это уже происходит в течение двух последних лет, это еще будет происходить как минимум один, два, три года, может быть. Так что мы можем увидеть разные цены: и 40, и 55. И к той, и другой цене нужно готовиться", - сказал он.

Ранее первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявляла, что, по мнению регулятора, цена на нефть может вернуться к $40 за баррель в среднесрочной перспективе. Минфин России также прогнозирует, что цена на нефть к концу текущего года может снизиться до $40 за баррель, говорится в пояснительной записке к проекту поправок в бюджет 2017 года, внесенному в Госдуму.

Министры ОПЕК и стран, не входящих в организацию, но участвующих в сделке по сокращению добычи нефти, пролонгировали договоренности до конца марта 2018 года. Министры ожидают, что благодаря этому решению запасы нефти на рынке стабилизируются к первому кварталу 2018 года.