Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кудрин: стабилизация цены на нефть будет происходить в течение 1-3 лет

Экономика и бизнес
27 мая, 13:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, мая. /ТАСС

Нужно готовиться и к цене в $40 и в $50, отметил бывший министр финансов РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Цены на нефть будут стабилизироваться в течение 1-3 лет, балансировка будет происходить в диапазоне $40-55 за баррель. Такой прогноз в эфире телеканала "Россия 1" озвучил глава Центра стратегических разработок (ЦСР) и бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин.

"Цены будут искать новый уровень равновесия. Это уже происходит в течение двух последних лет, это еще будет происходить как минимум один, два, три года, может быть. Так что мы можем увидеть разные цены: и 40, и 55. И к той, и другой цене нужно готовиться", - сказал он.

Ранее первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявляла, что, по мнению регулятора, цена на нефть может вернуться к $40 за баррель в среднесрочной перспективе. Минфин России также прогнозирует, что цена на нефть к концу текущего года может снизиться до $40 за баррель, говорится в пояснительной записке к проекту поправок в бюджет 2017 года, внесенному в Госдуму.

Министры ОПЕК и стран, не входящих в организацию, но участвующих в сделке по сокращению добычи нефти, пролонгировали договоренности до конца марта 2018 года. Министры ожидают, что благодаря этому решению запасы нефти на рынке стабилизируются к первому кварталу 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кудрин, Алексей Леонидович
Темы
Мировые цены на нефть
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Сергиев Посад. Город мастеров
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич назвал слова Порошенко о "щупальцах Кремля" паранойей
2
Диана Гурцкая считает оправданными действия полиции при задержании на улице ребенка
3
Лето в Москве начнется с теплой погоды
4
NYT: Дерипаска был готов дать показания в Конгрессе США при гарантиях иммунитета
5
Полиция доставила в отдел ребенка, гулявшего без родителей в центре Москвы
6
Американский политолог Збигнев Бжезинский умер в возрасте 89 лет
7
Российские военные в Сирии намерены предотвратить выход боевиков ИГ из Ракки к Пальмире
Темы дня
Загрузка...
Реклама