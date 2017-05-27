Левитин: железнодорожный транзит из РФ в Латвию не снижался и может быть увеличен

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РИГА, 27 мая. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Россия не снижала объем железнодорожных перевозок через Латвию и даже рассматривает вопрос о его увеличении. Об этом в субботу сообщил журналистам помощник президента РФ Игорь Левитин.
"Объем (железнодорожных) перевозок в Латвию за последние четыре месяца находится на уровне прошлого года", - сказал Левитин, который прибыл в Ригу для участия в проходящей международной конференции "Балтийский форум", посвященной отношениям Запада и РФ.
По словам помощника президента России, на состоявшейся у него накануне встрече с министром сообщения Латвии Улдисом Аугулисом также обсуждался вопрос увеличения объема железнодорожного транзита между странами. "Наша задача, чтобы железнодорожники смогли договориться об увеличении объемов. Встреча начальника Латвийской железной дороги и президента РЖД состоится в Сочи в ближайшее время", - сказал он.
Ранее глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский сообщил ТАСС, что Россия может недопоставить 700-900 тыс. тонн зерна на экспорт в текущем сельскохозяйственном году (июль 2016 - июнь 2017 года) из-за ограничений поставок через латвийские порты. Проблема, по его словам, возникла из-за того, что РЖД не пропускают грузы к латвийским портам, ссылаясь на проведение ремонтных работ.