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ТПП ряда стран СНГ проводят в Армении форум, посвященный экспортному потенциалу ЕврАзЭС

Экономика и бизнес
27 мая, 15:19 UTC+3 ЦАХКАДЗОР (Армения) /Корр. ТАСС, Тигран Лилоян

Член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина отметила высокий потенциал высокотехнологичного экспорта в ЕАЭС

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ЦАХКАДЗОР (Армения), 27 мая. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Бизнес-форум, который проводят Торгово-промышленные палаты Армении, Белоруссии, Киргизии, России и Национальная палата предпринимателей Казахстана "Атамекен", посвящен вопросам развития экспортного потенциала Евразийского экономического сотрудничества. Форум организован в высокогорном курортном городке Цахкадзор под эгидой Евразийской экономической комиссии при поддержке правительств стран ЕврАзЭС (ЕАЭС).

Министр ЕЭК: высокий потенциал экономик стран ЕврАзЭС

"Потенциал высокотехнологичного экспорта в ЕАЭС крайне высок, - заявила на форуме член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина. По ее мнению, "государствам ЕАЭС нужно не только создание инновационной системы, но и технологическое обновление производственной базы".

Никишина отметила, что у стран ЕврАзЭС "есть неоспоримое преимущество" - прочные кооперационные связи между их производственными предприятиями. "Нам нужно сосредоточиться на дальнейшем развитии кооперации: не конкурировать, а дополнять друг друга", - считает она. Наряду с этим, следует также "выводить на качественно новый уровень развитие кооперационной продукции с использованием новых практик, технологий и услуг", - полагает член ЕЭК.

Как напомнила Никишина, "рост экспорта из Армении в третьи страны в 2016 году составил 13%, а доля высокотехнологичной продукции республики в прошлом году составила 12% от общего экспорта" (притом, что средний показатель по ЕврАзЭС составляет 8,8%).

По словам Никишиной, армянские товары пользуются в России большим спросом. Это промышленная и пищевая, сельскохозяйственная продукция, алкоголь. Эта продукция "имеет колоссальный потенциал", считает министр.

Глава ТПП Армении: обсуждаем проблемы, мешающие сотрудничеству

На нашем форуме "предстоит обсудить проблемы, мешающие свободному перемещению товаров на рынке ЕАЭС, предоставлению услуг и развитию рынка труда",- сообщил корр. ТАСС президент Торгово-промышленной палаты Армении Мартин Саргсян. Он отметил, что "сегодня перед предпринимателями республики открылся большой рынок, который необходимо использовать". "Армения обязана очень активно участвовать в этом процессе", а вопросы, вынесенные на форум, "призваны помочь в решении логистических проблем", - считает Саргсян. Наряду с этим, "важным вопросом сегодня является страхование экспорта", сказал он, добавив, что большим экспортным потенциалом в Армении обладает сельское хозяйство.

Как сообщил Саргсян, в рамках форума представители стран ЕврАзЭС встретятся с представителями государственных структур Армении, состоится "биржа контактов" и двусторонние деловые встречи. Учитывая приоритеты союза, на форум в Армении приглашены делегации из Индии, Ирана, Китая и Кореи.

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