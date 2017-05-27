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Страны G7 прописали в итоговой декларации пункт по борьбе с протекционизмом

Экономика и бизнес
27 мая, 16:30 UTC+3 /Италия/ 27, мая. /ТАСС

Отмечается, что включение данного пункта в декларацию было спорным из-за позиции президента США Дональда Трампа

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ТАОРМИНА /Италия/, 27 мая. /ТАСС/. Лидеры Группы семи договорились о совместном противодействии протекционизму и вписали соответствующую формулировку в итоговый документ саммита, говорится в опубликованном в субботу коммюнике.

"Мы признаем, что свободная, честная и взаимовыгодная торговля и инвестиции являются ключевыми факторами роста и создания рабочих мест. Кроме того, мы вновь выразили нашу приверженность открытым рынкам и борьбе с протекционизмом, а также противостоянию любой недобросовестной торговле. В то же самое время мы признаем, что торговля не всегда приносила пользу каждой стороне. По этом причине считаем нужным принять надлежащие меры, чтобы все компании и все граждане могли по максимуму использовать возможности, которые предлагает глобальная экономика", - говорится в тексте итоговой декларации, принятой по завершении двухдневного саммита "семерки" в итальянской Таормине.

Включение пункта о противодействии протекционизму в декларацию было спорным из-за позиции президента США Дональда Трампа.

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