В аэропорту Гаваны установлена российская система наблюдения за воздушным движением

ГАВАНА, 27 мая. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Новая российская система наблюдения за воздушным движением введена в эксплуатацию в гаванском международном аэропорту имени Хосе Марти. Об этом сообщила ТАСС генеральный директор петербургской компании "ВНИИРА-ОВД", занимающейся разработкой средств для организации воздушного движения, Татьяна Макарова.

"ВНИИРА-ОВД" совместно с петербургским научно-производственным предприятием "Цифровые радиотехнические системы" (ЦРТС) осуществила проект по поставке и подготовке российского оборудования к полноценному функционированию на Кубе.

Макарова рассказала, что международный тендер на поставку системы для аэропорта Гаваны состоялся в конце прошлого года. В нем принимали участие ведущие разработчики аэронавигационного оборудования. "Инициатор закупки, кубинский аэронавигационный оператор ECASA, отдал предпочтение российской разработке. Контракт был подписан в конце октября 2016 года, а через два месяца все оборудование уже было доставлено на Кубу", - отметила гендиректор "ВНИИРА-ОВД".

В 2014 году похожее российское оборудование было развернуто в аэропорту курортного города Варадеро и получило высокую оценку со стороны кубинских специалистов.

"Эта многопозиционная система наблюдения основывается на новой технологии, отличной от технологии традиционных радиолокаторов, и предназначена для управления воздушным движением в аэродромной зоне, а также осуществления контроля за перемещением воздушных судов и транспортных средств по летному полю", - рассказал корр. ТАСС главный конструктор развернутой в гаванском аэропорту системы наблюдения, специалист ЦРТС Юрий Капойко. По его словам, разработка российских инженеров была сертифицирована Росавиацией в 2016 году и в настоящее время идут проектные работы по ее внедрению в ряде аэропортов России, в том числе в Пулково.

"Многие американские авиакомпании в прошлом году начали осуществлять рейсы на Кубу, поэтому трафик в аэропорту Гаваны существенно вырос. Логично, что в этих условиях было принято решение модернизировать систему наблюдения за воздушным движением. Установка российской разработки позволит повысить эффективность и безопасность авиасообщения в гаванском аэропорту", - отметил представитель ЦРТС.

"ВНИИРА-ОВД" и ЦРТС планируют и в дальнейшем участвовать в модернизации кубинской системы контроля за воздушным движением.