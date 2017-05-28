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Глава ТПП Москвы: ЕврАзЭС нужно создавать условия для развития малого и среднего бизнеса

Экономика и бизнес
28 мая, 1:09 UTC+3 ЦАХКАДЗОР /Корр. ТАСС, Тигран Лилоян

Владимир Платонов напомнил, что во всем мире доходная часть бюджета формируется за счет рабочих мест, "и экономика, и продукция - все это взаимосвязано"

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ЦАХКАДЗОР /Армения/, 28 мая. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Одна из ключевых задач Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) - создание условий для развития малого и среднего бизнеса. Об этом заявил председатель Московской торгово-промышленной палаты (ТПП), член Московской городской думы Владимир Платонов. Он принимает участие в проходящем здесь бизнес-форуме, посвященном экспортному потенциалу ЕврАзЭС.

"Считаю, что одна из ключевых задач, которые стоят перед нашим объединением, - создавать условия для реального развития малого и среднего предпринимательства, - сказал Платонов. - Он напомнил, что "во всем мире бюджет, доходная часть бюджета формируется за счет рабочих мест, и экономика, и продукция - все это взаимосвязано". "Нам это надо энергично, вместе делать", - убежден Платонов.

"Это здорово, что мы четыре года назад объединились в ЕврАзЭС, есть хороший результат", - отметил глава столичной ТПП. Он констатировал, что "нас объединяет не только наша совместная история, но и мощнейшая экономическая площадка". "Она, правда, была в другой, плановой экономике, но у нас была мощнейшая интеграция между республиками", - напомнил Платонов. По его мнению, "все это лучшее сохранять и приумножать можно и нужно".

"Потому что каждому из нас выйти на мировой рынок гораздо сложнее, вместе мы можем это сделать", - полагает Платонов. В любом хозяйстве "переход от плановой к рыночной экономике - это потрясение, - констатировал президент Московской ТПП. - Когда мы помогаем друг другу, вырабатываем правила - в этом наша сила".

Форум проводят ТПП Армении, Белоруссии, Киргизии, России и Национальная палата предпринимателей Казахстана "Атамекен". Встреча организована в высокогорном курортном городке Цахкадзор под эгидой Евразийской экономической комиссии при поддержке правительств стран ЕврАзЭС.

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