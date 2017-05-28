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СМИ: автоконцерны Японии выделят $25,5 млрд на развитие технологий беспилотного управления

Экономика и бизнес
28 мая, 4:34 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев

Как сообщает NHK, это самый высокий показатель за последнее время

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ТОКИО, 28 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Ведущие японские автопроизводители в текущем финансовом году (завершится 31 марта 2018 года - прим. ТАСС) потратят около 2,85 трлн иен ($25,5 млрд) на развитие технологий беспилотного управления и создание новых поколений экологически чистых машин. Как сообщает телеканал NHK, это самый высокий показатель за последнее время.

Так, крупнейший в Японии автоконцерн Toyota направит на эти цели сразу 1,5 трлн иен ($13,4 млрд). Honda собирается потратить 750 млрд иен ($6,7 млрд) - на 9,4% больше, чем годом ранее. Наибольший рост расходов на развитие технологий запланировала компания Subaru. Она выделит из бюджета 134 млрд иен ($1,2 млрд), что на 17,3% выше по сравнению с предыдущим финансовым годом.

При этом ряд автопроизводителей планирует сотрудничать с компаниями, занимающимися разработкой сенсоров и камер, а также систем коммуникаций и глобального позиционирования. К примеру, Honda в качестве партнера выбрала компанию Google.

Правительство Японии серьезно относится к вопросу продвижения технологий беспилотного управления. Власти рассчитывают, что уже к 2030 году каждая пятая машина на японских дорогах будет ездить, хотя бы частично, без участия водителя. Как ожидается, к 2020 году беспилотные автомобили будут разрешены в некоторых районах страны, а к 2025 году планируется сформировать из них полноценный внутренний рынок.

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