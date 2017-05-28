British Airways собирается возобновить работу в штатном режиме

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Авиакомпания British Airways, после глобального компьютерного сбоя в субботу, планирует работать 28 мая в штатном режиме, однако не исключает задержек рейсов. Об этом авиаперевозчик сообщил в субботу на своем сайте.
"Большинство дальнемагистральных рейсов, которые будут приземлятся в Лондоне 28 мая, ожидаются по расписанию, мы работаем над восстановлением наших сервисов, хотя некоторые задержки и неполадки могут продолжиться в воскресенье", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что сбой повлиял на работу кол-центров и сайта авиаперевозчика.
Ранее сообщалось, что British Airways из-за глобального компьютерного сбоя отменила в субботу все полеты из крупнейшего аэропорта Великобритании и Европы Хитроу и второго по обороту пассажиров лондонского аэропорта Гэтвик.