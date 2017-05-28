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Источник: самолет МС-21 совершил первый пробный полет в Иркутске

Экономика и бизнес
28 мая, 9:56 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 28, мая. /ТАСС

Как сообщил источник на Иркутском авиационном заводе, полет прошел по плану

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YouTube.com/Irk sib

ИРКУТСК, 28 мая. /ТАСС/. Ближне-среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый полет в Иркутске. Об этом ТАСС сообщил источник на Иркутском авиационном заводе ("Корпорация "Иркут").

"Полет прошел нормально, как планировалось", - сказал собеседник агентства. От дальнейших комментариев на предприятии воздержались.

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Очевидцы события выложили несколько видео на Youtube. На одном из них видно, как самолет пролетает над собравшимися. Зрители сопроводили полет аплодисментами.

МС-21 - первый ближне-среднемагистральный самолет, который будет производиться в России. В новой истории России с нуля произвели пока только один гражданский самолет - региональный Sukhoi Super Jet-100 (первый полет осуществлен в 2008 году, эксплуатируется с 2011 года). МС-21 от него отличается увеличенной дальностью полета (максимально 4578 км против 6400 км) и большим количеством посадочных мест (в SSJ-100 максимально может поместиться 108 пассажирских кресел, в МС-21 - до 211 кресел).

Первый полет самолета МС-21 намечался на декабрь 2016 года, позже дату перенесли на апрель, затем - на конец мая. До первого публичного полета самолет должен пройти летные испытания, дату их начала в "Иркуте" пока не называют.

На данный момент портфель заказов на МС-21 составляет 285 самолетов, из них на 185 машин заключены твердые (проавансированные) контракты. Первым заказчиком самолета стал "Аэрофлот", планируется, что в парке авиакомпании будет эксплуатироваться 50 МС-21. Профинансирует поставку лизинговая компания "Авиакапитал-сервис". В апреле гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев заявлял, что поставки первых трех самолетов ожидаются в 2019 г.

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