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Корпорация "Иркут": первый полет МС-21 прошел в штатном режиме

Экономика и бизнес
28 мая, 13:10 дата обновления: 28 мая, 13:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

Продолжительность полета составила 30 минут, он проходил на высоте 1000 метров при скорости 300 км/час, говорится в сообщении производителя

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МС-21-300

МС-21-300

© Василий Доенин/ТАСС

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Первый полет новейшего российского пассажирского самолета МС-21-300 продлился полчаса, он прошел в штатном режиме, с полным выполнением полетного задания. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба корпорации "Иркут", изготовившей авиалайнер.

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"Состоялся первый полет нового пассажирского самолета МС-21-300. Продолжительность полета составила 30 минут, он проходил на высоте 1000 метров при скорости 300 км/час", - говорится в сообщении.

Лайнер пилотировали летчики-испытатели, герои России Олег Кононенко и Роман Таскаев. "Полетное задание выполнено полностью. Полет прошел в штатном режиме. Замечаний, препятствующих продолжению испытаний, не выявлено", - сказал Кононенко, чьи слова привели в пресс-службе корпорации.

"Мы вложили в наш самолет самые передовые технические решения, которые обеспечат повышенный комфорт пассажирам и привлекательные экономические характеристики авиакомпаниям. И сегодня я счастлив сообщить, что первый полет МС-21 прошел успешно", - заявил глава корпорации "Иркут" Олег Демченко.

Глава "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь сообщил, что в ближайшие 20 лет в сегменте МС-21 мировой спрос составит около 15 000 новых лайнеров.

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Источник: самолет МС-21 совершил первый пробный полет в Иркутске

Пассажирский самолет МС-21. Досье

МС-21 - первый ближне-среднемагистральный самолет, который будет производиться в России. В новой истории России с нуля произвели пока только один гражданский самолет - региональный Sukhoi Super Jet-100 (первый полет осуществлен в 2008 году, эксплуатируется с 2011 года). МС-21 от него отличается увеличенной дальностью полета и большим количеством посадочных мест.

На данный момент портфель заказов на МС-21 составляет 285 самолетов, из них на 185 машин заключены твердые (проавансированные) контракты. Первым заказчиком самолета стал "Аэрофлот", планируется, что в парке авиакомпании будет эксплуатироваться 50 МС-21. Профинансирует поставку лизинговая компания "Авиакапитал-сервис". В апреле гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев заявлял, что поставки первых трех самолетов ожидаются в 2019 году.

Инфографика Самолет МС-21

Самолет МС-21

Особенности конструкции российского пассажирского авиалайнера нового поколения — в инфографике ТАСС

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