Мантуров: поставки самолета МС-21 до 2037 года могут составить 1 тысячу единиц

МОСКВА, 28 мая,/ТАСС/. Поставки новейшего российского самолёта МС-21, который сегодня совершил свой первый полет, могут составить 1 тысячу единиц до 2037 года.

Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Выполнение заявленных технико-экономических характеристик, создание эффективной современной системы интегрированной логистической поддержки и послепродажного обслуживания, а также формирование выгодных финансовых моделей продаж позволят выйти на совокупный объем поставок МС-21 более 1 тысячи самолетов в период до 2037 года", - сказал Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении Минпромторга РФ.

По его словам, российский самолет позволит авиаперевозчикам снизить эксплуатационные расходы на 12-15% по сравнению с лайнерами аналогичного класса, и на 6-7%, если сравнивать с их модернизированными версиями.