Мантуров: РФ полностью заместит комплектующие по поставкам с Украины к 2018-2019 году

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Россия сможет полностью заместить комплектующие, которые ранее поставлялись с Украины, к 2018-2019 годам. Об этом в эфире телеканала НТВ сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"На сегодняшний день можно сказать, что более 50% тех комплектующих, которые традиционно привозились из Украины сегодня замещены. Полностью мы уйдем от зависимости по всем комплектующим от Украины в конце 2018 - начале 2019 года", - сказал он.
Мантуров отметил, что возобновление переговоров о военно-техническом сотрудничестве с Украиной возможно, однако скорее всего уже не будет экономически выгодно российской стороне.
"Во-первых, коллеги не модернизируют свои предприятия, во-вторых, они практически не вкладывают средства в разработку новых моделей. Если коллеги выйдут самостоятельно с такой инициативой, мы, конечно, готовы посмотреть их идеи, но думаю, что смысла никакого в этом уже не будет", - пояснил он.
В 2014 г. было заморожено сотрудничество Украины и РФ в военной сфере. С учетом того, что на Украине еще с советских времен частично располагалось производство комплектующих для военной техники, разрыв связей поставил под вопрос исполнение ряда программ российского ОПК. В частности, из-за непоставки украинских газотурбинных установок было приостановлено строительство нескольких кораблей для ВМФ.
РФ начала создавать собственное производство комплектующих в рамках программы импортозамещения. Так, вертолетные двигатели ТВЗ-117, которые ранее поставляла компания "Мотор Сич" (г. Запорожье), стало изготавливать петербургское АО "Климов", а замену для морских газотурбинных агрегатов, которые закупались у компании "Зоря"-"Машпроект" (г. Николаев), освоило рыбинское НПО "Сатурн".