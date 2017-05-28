Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мантуров: РФ полностью заместит комплектующие по поставкам с Украины к 2018-2019 году

Экономика и бизнес
28 мая, 13:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

Министр промышленности отметил, что возобновление переговоров о военно-техническом сотрудничестве с Украиной возможно, однако скорее всего уже не будет экономически выгодно российской стороне

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Россия сможет полностью заместить комплектующие, которые ранее поставлялись с Украины, к 2018-2019 годам. Об этом в эфире телеканала НТВ сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"На сегодняшний день можно сказать, что более 50% тех комплектующих, которые традиционно привозились из Украины сегодня замещены. Полностью мы уйдем от зависимости по всем комплектующим от Украины в конце 2018 - начале 2019 года", - сказал он.

Мантуров отметил, что возобновление переговоров о военно-техническом сотрудничестве с Украиной возможно, однако скорее всего уже не будет экономически выгодно российской стороне.

"Во-первых, коллеги не модернизируют свои предприятия, во-вторых, они практически не вкладывают средства в разработку новых моделей. Если коллеги выйдут самостоятельно с такой инициативой, мы, конечно, готовы посмотреть их идеи, но думаю, что смысла никакого в этом уже не будет", - пояснил он.

В 2014 г. было заморожено сотрудничество Украины и РФ в военной сфере. С учетом того, что на Украине еще с советских времен частично располагалось производство комплектующих для военной техники, разрыв связей поставил под вопрос исполнение ряда программ российского ОПК. В частности, из-за непоставки украинских газотурбинных установок было приостановлено строительство нескольких кораблей для ВМФ.

РФ начала создавать собственное производство комплектующих в рамках программы импортозамещения. Так, вертолетные двигатели ТВЗ-117, которые ранее поставляла компания "Мотор Сич" (г. Запорожье), стало изготавливать петербургское АО "Климов", а замену для морских газотурбинных агрегатов, которые закупались у компании "Зоря"-"Машпроект" (г. Николаев), освоило рыбинское НПО "Сатурн".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Сергиев Посад. Город мастеров
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
2
Джек Воробей достиг дна: новые "Пираты" и трагедия Джонни Деппа
3
Корпорация "Иркут": первый полет МС-21 прошел в штатном режиме
4
Полиция составила административный протокол на мачеху ребенка, просившего деньги в Москве
5
Рейс из Москвы в Турцию экстренно сел в Краснодаре из-за перепалки между пассажирами
6
Макрон заявил, что с уважением относится к России
7
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
Темы дня
Загрузка...
Реклама