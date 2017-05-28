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"Уникальная работа": что говорили о МС-21

Экономика и бизнес
28 мая, 16:50 UTC+3

В материале ТАСС высказывания российских политиков и специалистов авиационно-промышленного комплекса о проекте нового российского самолета

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МС-21-300

МС-21-300

© Владимир Байкальский/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 мая 2017 г. в Иркутске совершил свой первый полет российский магистральный реактивный пассажирский узкофюзеляжный самолет МС-21.

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Редакция ТАСС- ДОСЬЕ собрала высказывания российских государственных деятелей и руководителей авиационно-промышленного комплекса о проекте этого самолета.

Президент РФ Владимир Путин

"Что касается МС-21, то это очень перспективная машина, мы уже сегодня имеем 100-120 так называемых мягких контрактов.

Я исхожу из того, что эта работа будет вестись ритмично и никаких сбоев в деятельности предприятий (Иркутского авиазавода - прим. ТАСС-ДОСЬЕ) мы не допустим".

(16 апреля 2015 г., в ходе "Прямой линии")

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев

"МС-21 по своему технологическому уровню, по сути, об этом можно сказать прямо, превосходит те гражданские суда аналогичного класса, которые в настоящий момент летают. Уверен, что это будет очень хорошая машина, экономичная, надежная. Это огромная победа корпорации "Иркут", наших ученых, наших конструкторов, наших инженеров, наших рабочих".

(8 июня 2016 г., при посещении Иркутского авиационного завода)

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин

"Самолет уникальный и по центроплану, у него "черное" крыло, композитное, легкое - уникальная работа была решена.

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Уникальное само по себе производство, то есть культура производства - мы достигли высочайшего уровня. Приезжают и западные эксперты, цокают языком, они такого раньше у нас никогда не видели. Этот самолет мы поставим на крыло в следующем году и планируем, что уже с 2017 г. мы начнем уже запускать его в серию. С 2018 г. он пойдет уже с нашим двигателем, а не с канадским".

(1 февраля 2016 г., программа "Эксклюзивное интервью", телеканал НТВ)

Первый заместитель председателя правительства РФ Сергей Иванов

"Разрабатывается очень серьезный проект, который превзойдет SuperJet, это среднемагистральный самолет МС-21, который заменит Ту-154. Он должен быть конкурентоспособным не только на российском, но и на глобальном рынке".

(25 октября 2007 г., в интервью журналистам)

Президент компании-разработчика самолета, ПАО "Иркут", Олег Демченко

"Нам удалось собрать сильную команду единомышленников, все участники программы - лидеры мировой авиационной промышленности. Мы работаем вместе и верим, что МС-21 будет лучшим в своем классе".

(8 июня 2016 г., на первой выкатке самолета)

"Будет забавно, если я вам скажу, что мы завоюем 40-50% рынка. Это не серьезно. Если бы я сказал нечто подобное, мои коллеги со мной просто здороваться перестали бы".

(15 июня 2015 г., в интервью изданию Flight Global)

Президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Алексей Федоров

"На МС-21 ляжет вся ответственность по перевозке пассажиров и грузов в России".

(12 декабря 2006 г., на заседании совета директоров ОАК)

"Магистральный самолет МС-21 должен прийти на смену популярному отечественному Ту-154. Это очень амбициозный, просто колоссальный проект, потому что, наладив выпуск МС-21, мы вторгнемся в элитарное мировое самолетостроение".

(10 сентября 2008 г., при подписании соглашения с правительством Иркутской обл.)

Генеральный директор авиакомпании "Аэрофлот" Виталий Савельев

"Машина по техническим характеристикам - это серьезный конкурент Airbus A320 и Boeing 737, причем лучших модификаций. Что получится в реальности - давайте дождемся, не хочу предугадывать".

(17 июня 2016 г., в интервью РБК на Петербургском международном экономическом форуме)

Вице-президент канадской компании Pratt & Whitney ("Пратт энд Уитни", один из двух производителей двигателей для МС-21) Боб Сайя

"Мы работаем очень напряженно с желанием побить команду ПД-14 (альтернативный двигатель для самолета - прим. ТАСС- ДОСЬЕ). Но, в тоже самое время, хотим все сделать таким образом, чтобы программа МС-21 стала успешной".

(12 августа 2013 г., в интервью AEX.ru) 

Инфографика Самолет МС-21

Самолет МС-21

Особенности конструкции российского пассажирского авиалайнера нового поколения — в инфографике ТАСС

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