Группа ВЭБ вложила $90 млн в создание МС-21

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Группа ВЭБ вложила в создание первого экземпляра российского авиалайнера МС-21 $90 млн, в том числе в качестве предоплаты за будущие самолеты. Об этом сообщил журналистам председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков.

"Группа ВЭБ инвестировала $90 млн в создание первого экземпляра российского узкофюзеляжного пассажирского самолета МС-21, часть этих средств - в качестве предоплаты за будущие самолеты", - сказал он.

Горьков напомнил, что "ВЭБ Лизинг" сделал заказ на 30 машин. Для группы, отметил он, участие в проекте означает не только финансирование создания самого самолета, но и "содействие в формировании комплексной инфраструктуры, производственных мощностей, системы продаж и послепродажного обслуживания".

Ранее в воскресенье был совершен первый полет нового российского пассажирского самолета МС-21-300. Полет прошел штатно, сообщили в корпорации "Иркут", создавшей новый лайнер.

"Иркут" работает над семейством ближне- и среднемагистральных самолетов МС-21. Базовой версией самолета является МС-21-300, рассчитанный на 180-200 мест. С 2020 года "Иркут" планирует производить в год по 20 лайнеров нового типа, с 2023-го - до 70 машин ежегодно.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что до 2037 года может быть поставлена в общей сложности тысяча самолетов МС-21.