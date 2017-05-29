Магаданская область на ВЭФ-2017 проведет дегустацию деликатесов

МАГАДАН, 29 мая. /ТАСС/. Магаданская область на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума - 2017 организует эко-бар и дегустацию местных деликатесов, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Гости смогут попробовать более 30 видов разнообразных салатов и пресервов из морепродуктов, которые отвечают всем современным трендам спортивного и диетического питания, здорового образа жизни. К примеру, салат из морской капусты с брусникой - это источник витаминов и минимум калорий", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, местные рыбоперерабатывающие заводы презентуют на выставке ястычную икру сельди, которую готовят по уникальным технологиям и авторским рецептам. В ассортименте будут представлены блюда из североохотоморского трубача или "морской улитки", и магаданских креветок.

В эко-баре можно будет продегустировать напитки, приготовленные из колымских дикоросов, магаданский мед, квас из ягод (голубики и брусники), минеральную воду из кремниевых источников курорта "Талая" и многое другое.

"Туры для гурманов могут стать отдельным направлением туризма в Магаданской области, - уверен губернатор Магаданской области Владимир Печеный. - Колыма - щедра и хлебосольна. Мы ждем гостей и готовы удивить их местными деликатесами из редких и экологически чистых продуктов".

ВЭФ-2017 состоится 6-7 сентября во Владивостоке.