Трамп заявил, что его налоговая реформа реализуется с опережением графика

СМИ: авианосец Carl Vinson вернется из Южной Кореи в СШАМеждународная панорама 29 мая, 4:33
ВС Южной Кореи: запущенная КНДР ракета относится к типу ScudМеждународная панорама 29 мая, 4:07
Боец UFC Густафссон сделал предложение девушке после победы нокаутом над ТейшейройСпорт 29 мая, 4:05
CNN: хакеры украли банковские данные посетителей сети американских закусочных ChipotleПроисшествия 29 мая, 4:05
Трамп заявил, что его налоговая реформа реализуется с опережением графикаЭкономика и бизнес 29 мая, 3:45
Восточный военный округ получил первую в 2017 году партию "Терминаторов"Армия и ОПК 29 мая, 3:35
Митинг-концерт в Рио-де-Жанейро собрал тысячи человек, выступивших за отставку президентаМеждународная панорама 29 мая, 2:54
Квалификация Уимблдона с участием Шараповой будет впервые показана по ТВ по всей ЕвропеСпорт 29 мая, 2:32
СМИ: эксперты назвали возможных создателей вируса WannaCryМеждународная панорама 29 мая, 2:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 29 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп заявил, что предложенная его администрацией налоговая реформа осуществляется быстрее, чем планировалось.
"Масштабное снижение налогов и реформа, которые я предложил, протекают очень хорошо, на самом деле с опережением графика", - написал он на своей странице в Twitter.
The massive TAX CUTS/REFORM that I have submitted is moving along in the process very well, actually ahead of schedule. Big benefits to all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 May 2017
План реформы был представлен в конце апреля, в первую очередь он предусматривает снижение налоговой ставки для предпринимателей - с нынешних 35% до 15%. Кроме того, в Белом доме хотят упразднить ненужные бюрократические процедуры и упростить процесс заполнения налоговых деклараций, обещая облегчить налоговое бремя для американцев. В то же время параметры реформы до конца неясны - вся информация о ней во время ее представления уместилась на одном стандартном листе.
Кроме того, также в своем Twitter Трамп пообещал ввести новую систему медицинского страхования, лучше той, что была создана при его предшественнике Бараке Обаме. Соответствующий законопроект уже был принят Палатой представителей Конгресса США, однако перспективы его прохождения через Сенат весьма туманны, сейчас республиканцы не могут с уверенностью заявить, что инициатива наберет нужное число голосов.