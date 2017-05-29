Трамп заявил, что его налоговая реформа реализуется с опережением графика

ВАШИНГТОН, 29 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп заявил, что предложенная его администрацией налоговая реформа осуществляется быстрее, чем планировалось.

"Масштабное снижение налогов и реформа, которые я предложил, протекают очень хорошо, на самом деле с опережением графика", - написал он на своей странице в Twitter.

The massive TAX CUTS/REFORM that I have submitted is moving along in the process very well, actually ahead of schedule. Big benefits to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 May 2017

План реформы был представлен в конце апреля, в первую очередь он предусматривает снижение налоговой ставки для предпринимателей - с нынешних 35% до 15%. Кроме того, в Белом доме хотят упразднить ненужные бюрократические процедуры и упростить процесс заполнения налоговых деклараций, обещая облегчить налоговое бремя для американцев. В то же время параметры реформы до конца неясны - вся информация о ней во время ее представления уместилась на одном стандартном листе.

Кроме того, также в своем Twitter Трамп пообещал ввести новую систему медицинского страхования, лучше той, что была создана при его предшественнике Бараке Обаме. Соответствующий законопроект уже был принят Палатой представителей Конгресса США, однако перспективы его прохождения через Сенат весьма туманны, сейчас республиканцы не могут с уверенностью заявить, что инициатива наберет нужное число голосов.