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Почти 30 новых локомотивов поступили на Забайкальскую железную дорогу с начала года

Экономика и бизнес
29 мая, 4:33 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

До конца года парк магистральных грузовых электровозов должен пополниться еще 29 новыми электровозами 3ЭС5К и одним тепловозом ТЭМ8ДМ

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ЧИТА, 29 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Забайкальская железная дорога (ЗабЖД) с начала года получила 28 новых локомотивов, сообщила в понедельник пресс-служба ЗабЖД.

"С начала года на Забайкальскую железную дорогу поступило 16 магистральных электровозов "Ермак" серии 3ЭС5К и 12 маневровых тепловозов серии ТЭМ8ДМ. Техническое перевооружение направлено на обеспечение потребностей в освоении объемов растущего грузопотока, в том числе за счет увеличения весовых норм поездов при организации вождения тяжеловесных и соединенных поездов", - сказали в пресс- службе.

До конца года парк магистральных грузовых электровозов должен пополниться еще 29 новыми электровозами 3ЭС5К и одним тепловозом ТЭМ8ДМ. Инвестиции в обновление локомотивного парка превысят 8 млрд рублей.

В 2016 году на Забайкальскую железную дорогу был направлен 101 новый локомотив, в том числе 93 магистральных электровоза "Ермак", три пассажирских тепловоза ТЭП70БС и пять тепловозов серии ТЭМ18ДМ. Инвестиции в обновление тягового подвижного состава магистрали составили 14,8 млрд рублей. Всего за предыдущие шесть лет поставлено 507 локомотивов "Ермак".

Протяженность Транссиба на участке ЗабЖД составляет 2266,7 км. Магистраль проходит по территории двух регионов: Забайкальского края и Амурской области.

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