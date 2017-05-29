СМИ: Австралия не подписала меморандум об участии в инициативе КНР "Один пояс - один путь"

СИДНЕЙ, 29 мая. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Правительство Австралии решило пока воздержаться от полномасштабного участия в инициативе Китая "Один пояс - один путь". Об этом в понедельник сообщила газета The Australian, которая со ссылкой на информированные источники рассказала о некоторых деталях мартовского визита в Канберру премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна.

Согласно оказавшейся в распоряжении издания информации, в феврале министр иностранных дел КНР Ван И на переговорах с главой МИД Австралии Джули Бишоп передал пожелание китайской стороны о том, чтобы во время визита премьера Госсовета был подписан "меморандум о понимании участия Австралии в китайской инициативе "Один пояс - один путь".

Как пишет газета, "на состоявшихся позднее заседаниях правительства и правительственного комитета по национальной безопасности выяснилось, что это предложение вызывает у большинства министров множество оговорок". По версии издания, главная причина нежелания Австралии (активно присоединяться к инициативе Пекина) состояла в отсутствии каких-либо свидетельств того, что подписание меморандума приведет к ощутимой выгоде для страны.

В итоге правительство не удовлетворили детали, или отсутствие деталей, по китайскому проекту, вот почему до сведения китайской стороны было доведено, что во время визита премьера Госсовета КНР документ не будет подписан, отметила The Australian.