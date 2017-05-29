ЦБ отозвал лицензии у двух банков и одной НКО

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Банк России с 29 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у участника системы страхования вкладов - московского Айви Банка, который, согласно отчетности, занимал по величине активов на 1 мая 432-е место в банковской системе РФ, и у петрозаводской кредитной организации "Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)" (РИТЦ Банк), который не является участником системы страхования вкладов, но по величине активов на 1 мая занимал 555-е место. Об этом говорится в сообщении регулятора.

В нем отмечается, что бизнес-модель Айви Банка носила выраженный кэптивный характер и в значительной степени была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами банка. Совершенные кредитной организацией операции и сделки привели к возникновению в деятельности банка оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и создали реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

По данным ЦБ, РИТЦ Банк из-за возникновения острого дефицита ликвидности утратил способность выполнять обязательства перед кредиторами и фактически прекратил операционное обслуживание клиентов. При этом в действиях руководства и собственников банка прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов, в результате чего банк полностью утратил капитал.

ЦБ РФ уже применял в отношении кредитных учреждений надзорные меры. Так, действия в отношении Айви Банка включали ограничения и запрет на привлечение вкладов населения. Меры в отношении РИТЦ Банка включали ограничения на осуществление отдельных операций. До настоящего времени руководство и собственники Айви Банка и РИТЦ Банка не предприняли эффективные и достаточные меры по нормализации его деятельности, считают в ЦБ.

В соответствии с приказом Банка России, в Айви Банк и в РИТЦ Банк назначены временные администрации сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банков приостановлены.

В понедельник Банк России также аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации "ИР-Кредит", которая, согласно данным отчетности, по величине активов на 1 мая занимала 560-е место в банковской системе РФ. По данным регулятора, лицензия аннулирована на основании статьи 23 федерального закона "О банках и банковской деятельности" в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации и направлением в Банк России соответствующего ходатайства.

Исходя из представленных в ЦБ отчетных данных, НКО располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов. В соответствии с законодательством, в НКО назначат ликвидационную комиссию.