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Путин подписал закон о ратификации протокола между участниками ЗСТ о правилах госзакупок

Экономика и бизнес
29 мая, 9:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Действие протокола не будет распространяться на закупки, сведения о которых в соответствии с законодательством государств - участников составляют государственную тайну

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола между государствами - участниками договора о зоне свободной торговли в части правил и процедур регулирования государственных закупок. Документ, опубликованный  на официальном портале правовой информации, был принят Госдумой 19 мая и одобрен Советом Федерации 24 мая.

"Ратифицировать протокол между государствами - участниками договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года о правилах и процедурах регулирования государственных закупок, подписанный в городе Бишкеке 7 июня 2016 года", - говорится в документе.

Протокол, подписанный после заседания Совета глав правительств стран СНГ, определяет цели, принципы регулирования и основные требования в сфере государственных и муниципальных закупок на территории стран - участниц договора. Документом предусмотрено несколько этапов его реализации. Первый этап - до 1 января 2018 года - предполагает переход на электронный формат осуществления закупок конкурентными способами. Для этого потребуется внесение соответствующих изменений в законодательство каждой из сторон договора.

Второй этап, рассчитанный до 1 января 2019 года, предусматривает внедрение технологий, обеспечивающих информационную открытость и прозрачность закупок. Для этого предполагается обеспечить совместимость веб-порталов в сфере госзакупок. Присоединившиеся к протоколу страны берут на себя обязательства по обсуждению условий применения национального режима в сфере государственных закупок. После вступления протокола в силу к нему смогут присоединиться все государства - участники договора.

Действие протокола не будет распространяться на закупки, сведения о которых в соответствии с законодательством государств - участников составляют государственную тайну, а также на закупки, осуществляемые национальными (центральными) банками государств - участников протокола.

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