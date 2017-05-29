Путин подписал закон о ратификации протокола между участниками ЗСТ о правилах госзакупок

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола между государствами - участниками договора о зоне свободной торговли в части правил и процедур регулирования государственных закупок. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, был принят Госдумой 19 мая и одобрен Советом Федерации 24 мая.
"Ратифицировать протокол между государствами - участниками договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года о правилах и процедурах регулирования государственных закупок, подписанный в городе Бишкеке 7 июня 2016 года", - говорится в документе.
Протокол, подписанный после заседания Совета глав правительств стран СНГ, определяет цели, принципы регулирования и основные требования в сфере государственных и муниципальных закупок на территории стран - участниц договора. Документом предусмотрено несколько этапов его реализации. Первый этап - до 1 января 2018 года - предполагает переход на электронный формат осуществления закупок конкурентными способами. Для этого потребуется внесение соответствующих изменений в законодательство каждой из сторон договора.
Второй этап, рассчитанный до 1 января 2019 года, предусматривает внедрение технологий, обеспечивающих информационную открытость и прозрачность закупок. Для этого предполагается обеспечить совместимость веб-порталов в сфере госзакупок. Присоединившиеся к протоколу страны берут на себя обязательства по обсуждению условий применения национального режима в сфере государственных закупок. После вступления протокола в силу к нему смогут присоединиться все государства - участники договора.
Действие протокола не будет распространяться на закупки, сведения о которых в соответствии с законодательством государств - участников составляют государственную тайну, а также на закупки, осуществляемые национальными (центральными) банками государств - участников протокола.