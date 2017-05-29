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Обыкновенные акции "Башнефти" снизились на 5%

Экономика и бизнес
29 мая, 10:16 дата обновления: 29 мая, 10:28 UTC+3

Акции снижаются на фоне рекомендации совета директоров компании не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям за 2016 год

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Башнефти" на открытии торгов на Московской бирже снизились на 5%, до 2830 рублей за бумагу, привилегированные акции - на 15%, до 1043 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Акции снижаются на фоне рекомендации совета директоров компании не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям за 2016 год и выплатить 0,10 рубля на одну привилегированную акцию.

При этом "Башнефть" может выплатить дивиденды в конце 2017 года из нераспределенной прибыли прошлых лет и по результатам работы за девять месяцев 2017 года. В компании пояснили, что перенос выплат по обыкновенным акциям на конец 2017 года связан, в том числе, с необходимостью увеличить инвестиции в нефтепеработку и повышение ее безопасности на 15%, а пик капитальных затрат придется на лето и осень.

В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". 25% плюс 1 акция "Башнефти" принадлежит Башкирии.
В апреле глава Башкирии Рустэм Хамитов говорил, что республика ожидает получить от компании по итогам 2016 года дивиденды на уровне 2015 года, то есть в объеме 7,2 млрд рублей (5 млрд рублей в 2014 году). Общие дивиденды "Башнефти" по итогам работы за 2015 год составили 29,1 млрд рублей (в 2014 году - 20,07 млрд рублей) или 50% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности.

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