Кудрин: власти должны быть более открыты для иностранных инвесторов в сфере приватизации

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Власти России должны быть более открыты в сфере приватизации для иностранных инвесторов. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил глава Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин.

"Наша страна в отличие от развитых стран имеет большой объем государственной собственности. Государство может проводить приватизацию, а этот ресурс (средства - прим. ред.) вложить и в инфраструктуру, и в технологии, и в образование. Но, это нужно быть более открытой страной, пригласить, в том числе иностранцев. Не только, чтобы российские компании покупали", - сказал он.