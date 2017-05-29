Кудрин: власти должны быть более открыты для иностранных инвесторов в сфере приватизации

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Власти России должны быть более открыты в сфере приватизации для иностранных инвесторов. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил глава Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин.
"Наша страна в отличие от развитых стран имеет большой объем государственной собственности. Государство может проводить приватизацию, а этот ресурс (средства - прим. ред.) вложить и в инфраструктуру, и в технологии, и в образование. Но, это нужно быть более открытой страной, пригласить, в том числе иностранцев. Не только, чтобы российские компании покупали", - сказал он.