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Кудрин: власти должны быть более открыты для иностранных инвесторов в сфере приватизации

Экономика и бизнес
29 мая, 10:39 UTC+3

Глава ЦСР подчеркнул, что РФ имеет большой объем государственной собственности, средства от продажи которой можно направить "и в инфраструктуру, и в технологии, и в образование"

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Алексей Кудрин

Алексей Кудрин

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Власти России должны быть более открыты в сфере приватизации для иностранных инвесторов. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил глава Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин.

"Наша страна в отличие от развитых стран имеет большой объем государственной собственности. Государство может проводить приватизацию, а этот ресурс (средства - прим. ред.) вложить и в инфраструктуру, и в технологии, и в образование. Но, это нужно быть более открытой страной, пригласить, в том числе иностранцев. Не только, чтобы российские компании покупали", - сказал он.

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Кудрин, Алексей Леонидович
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