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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. "Ямал СПГ" привлечет более €200 млн от финансовых институтов Германии и Швеции, заявил журналистам глава "Новатэка" Леонид Михельсон.
"Много технической работы. Может быть месяц, может быть два, я так оцениваю (потребуется на привлечение финансирования - прим. ред.) Наверное, больше €200 млн", - сказал он, отвечая на вопрос о привлечении финансирования из Германии и Швеции в проект "Ямал СПГ".
Ранее Михельсон отмечал, что финансовые институты Германии и Швеции планируют присоединиться к финансированию проекта "Ямал СПГ".
"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа мощностью 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Завод "Ямал СПГ" планируется запустить в 2017 году. Стоимость проекта оценивается в $27 млрд. Законтрактован практически весь объем - 96% будущего объема СПГ.
Акционерами "Ямал СПГ" являются "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%), а также фонд "Шелкового пути" (9,9%).
Михельсон также сообщил, что "Ямал СПГ" в 2018 году начнет поставки сжиженного природного газа в Испанию.
"Мы с испанскими компаниями подписали реализацию 2,5 млн тонн СПГ с "Ямал СПГ". С 2018 года начнутся поставки, 25-летний контракт, общим объемом более €30 млрд", - сказал он.
Как ранее сообщал ТАСС, в ноябре 2013 года испанская Gas Natural Fenosa подписала контракт на закупку сжиженного природного газа (СПГ) у "Ямал СПГ" сроком на 25 лет. Ежегодно Fenosa будет получать 3,2 млрд кубометров СПГ с проекта "Ямал СПГ".
По словам Михельсона, "Новатэк" не интересуется СПГ-проектами в Иране.
Ранее о том, что компания заинтересована в разработке СПГ-проектов в Иране говорилось в одном из докладов Минэкономразвития. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон также говорил, что компания планирует инвестировать в глобальные СПГ-проекты.
Россия и Иран обсуждают проекты по разведке, добыче и хранению газа и производству СПГ на правительственном уровне. Ранее министр энергетики Александр Новак сообщал, что "Газпром" заинтересован в реализации генеральной схемы развития газовой отрасли Ирана и совместном строительстве СПГ-заводов.