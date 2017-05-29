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"Ямал СПГ" привлечет более €200 млн от финансовых институтов Германии и Швеции

Экономика и бизнес
29 мая, 10:57 дата обновления: 29 мая, 11:11 UTC+3 МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Глава "Новатэка" Леонид Михельсон также сообщил, что "Ямал СПГ" в 2018 году начнет поставки сжиженного природного газа в Испанию

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. "Ямал СПГ" привлечет более €200 млн от финансовых институтов Германии и Швеции, заявил журналистам глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Много технической работы. Может быть месяц, может быть два, я так оцениваю (потребуется на привлечение финансирования - прим. ред.) Наверное, больше €200 млн", - сказал он, отвечая на вопрос о привлечении финансирования из Германии и Швеции в проект "Ямал СПГ".

Ранее Михельсон отмечал, что финансовые институты Германии и Швеции планируют присоединиться к финансированию проекта "Ямал СПГ".

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа мощностью 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Завод "Ямал СПГ" планируется запустить в 2017 году. Стоимость проекта оценивается в $27 млрд. Законтрактован практически весь объем - 96% будущего объема СПГ.

Акционерами "Ямал СПГ" являются "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%), а также фонд "Шелкового пути" (9,9%).

Поставки в Испанию

Михельсон также сообщил, что "Ямал СПГ" в 2018 году начнет поставки сжиженного природного газа в Испанию.

"Мы с испанскими компаниями подписали реализацию 2,5 млн тонн СПГ с "Ямал СПГ". С 2018 года начнутся поставки, 25-летний контракт, общим объемом более €30 млрд", - сказал он.

Как ранее сообщал ТАСС, в ноябре 2013 года испанская Gas Natural Fenosa подписала контракт на закупку сжиженного природного газа (СПГ) у "Ямал СПГ" сроком на 25 лет. Ежегодно Fenosa будет получать 3,2 млрд кубометров СПГ с проекта "Ямал СПГ".

СПГ-проекты в Иране

По словам Михельсона, "Новатэк" не интересуется СПГ-проектами в Иране.

Ранее о том, что компания заинтересована в разработке СПГ-проектов в Иране говорилось в одном из докладов Минэкономразвития. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон также говорил, что компания планирует инвестировать в глобальные СПГ-проекты.

Россия и Иран обсуждают проекты по разведке, добыче и хранению газа и производству СПГ на правительственном уровне. Ранее министр энергетики Александр Новак сообщал, что "Газпром" заинтересован в реализации генеральной схемы развития газовой отрасли Ирана и совместном строительстве СПГ-заводов.

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Персоны
Михельсон, Леонид Викторович
Страны
Иран Россия Швеция Испания Германия
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