Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россельхознадзор рассчитывает подписать протокол для поставок гречки в КНР в 2017 году

Экономика и бизнес
29 мая, 10:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Кроме того, стороны обсудили вопрос расширения числа регионов России, которые имеют право экспорта пшеницы в Китай

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Россельхознадзор рассчитывает в 2017 году подписать протокол для поставок гречихи и крупы гречневой, овса и овсяных хлопьев, семян подсолнечника, семян льна масличного в Китай. Об этом говорится в сообщении российского ведомства по итогам переговоров с AQSIQ (китайская фитосанитарная служба), которые прошли в Пекине.

"С целью скорейшего начала поставок указанной продукции в Китай стороны согласились приложить все усилия для подписания указанных протоколов в 2017 году", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили вопрос расширения числа регионов России, которые имеют право экспорта пшеницы в Китай. "Китайская сторона проинформировала Россельхознадзор о необходимости предоставления дополнительной информации по Амурской и Челябинской областям в части карантинного состояния", - указывается в сообщении.

Ранее глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев заявлял ТАСС, что министерство продолжает системную работу по допуску российского зерна на китайский рынок. По его словам, достигнута договоренность о возможном расширении перечня российских регионов, имеющих право экспортировать пшеницу и включении в него Челябинской и Амурской областей. Кроме того, с просьбой включения в перечень регионов - экспортеров пшеницы в Китай в конце 2016 года обратилась Курганская область.

По данным Минсельхоза, в 2016 году Россия экспортировала в Китай 756 тыс. т зерна, что на 6% превысило результат 2015 года - 714 тыс. т.

В 2015 году РФ поставила в Китай 500 тыс. т сои, кукурузы и рапса. При этом поставки кукурузы и сои шли из Приморья, а рапс завозился из Забайкалья и Читы. Но глобально рынок для поставок зерна из России (включая пшеницу) формально был открыт только 17 декабря 2015 г. В этот день Россия и Китай подписали протоколы о фитосанитарных требованиях к поставляемому из РФ зерну - пшенице, а также кукурузе, рису, сое и рапсу. Однако на практике масштабные поставки еще не начались.

В частности, поставки зерна яровой пшеницы разрешены с территории Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской и Омской областей, а кукурузу, рис, сою, рапс можно ввозить из Хабаровского, Приморского и Забайкальского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. Вся продукция предназначена только для переработки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В России 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства
2
WP: администрация Трампа хочет перезапустить переговоры с РФ по Украине
3
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
4
Суд изъял у владельца напавшую на подростка в Саратовской области львицу
5
Дерипаска заявил, что не просил гарантий иммунитета в обмен на показания в Конгрессе США
6
На Украине декоммунизировали названия ж/д станций, напоминавшие о России
7
В мэрию подана заявка на проведение оппозиционной акции 12 июня
Темы дня
Загрузка...
Реклама