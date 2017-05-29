Россельхознадзор рассчитывает подписать протокол для поставок гречки в КНР в 2017 году

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Россельхознадзор рассчитывает в 2017 году подписать протокол для поставок гречихи и крупы гречневой, овса и овсяных хлопьев, семян подсолнечника, семян льна масличного в Китай. Об этом говорится в сообщении российского ведомства по итогам переговоров с AQSIQ (китайская фитосанитарная служба), которые прошли в Пекине.
"С целью скорейшего начала поставок указанной продукции в Китай стороны согласились приложить все усилия для подписания указанных протоколов в 2017 году", - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, стороны обсудили вопрос расширения числа регионов России, которые имеют право экспорта пшеницы в Китай. "Китайская сторона проинформировала Россельхознадзор о необходимости предоставления дополнительной информации по Амурской и Челябинской областям в части карантинного состояния", - указывается в сообщении.
Ранее глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев заявлял ТАСС, что министерство продолжает системную работу по допуску российского зерна на китайский рынок. По его словам, достигнута договоренность о возможном расширении перечня российских регионов, имеющих право экспортировать пшеницу и включении в него Челябинской и Амурской областей. Кроме того, с просьбой включения в перечень регионов - экспортеров пшеницы в Китай в конце 2016 года обратилась Курганская область.
По данным Минсельхоза, в 2016 году Россия экспортировала в Китай 756 тыс. т зерна, что на 6% превысило результат 2015 года - 714 тыс. т.
В 2015 году РФ поставила в Китай 500 тыс. т сои, кукурузы и рапса. При этом поставки кукурузы и сои шли из Приморья, а рапс завозился из Забайкалья и Читы. Но глобально рынок для поставок зерна из России (включая пшеницу) формально был открыт только 17 декабря 2015 г. В этот день Россия и Китай подписали протоколы о фитосанитарных требованиях к поставляемому из РФ зерну - пшенице, а также кукурузе, рису, сое и рапсу. Однако на практике масштабные поставки еще не начались.
В частности, поставки зерна яровой пшеницы разрешены с территории Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской и Омской областей, а кукурузу, рис, сою, рапс можно ввозить из Хабаровского, Приморского и Забайкальского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. Вся продукция предназначена только для переработки.