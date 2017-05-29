"Ведомости": "Вымпелком" пока не будет продавать сотовые вышки в России

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Оператор "Вымпелком" в краткосрочной перспективе не будет продавать сотовые вышки в России, поскольку компании не поступило приемлемых предложений. Об этом "Ведомостям" сообщил гендиректор "Вымпелкома" Шелль Йонсен.

"Мы принимаем решения рационально. Если кто-то сделает нам хорошее предложение - будь то вышки или про управление сетью, - я скажу да. Но это предложение должно быть по-настоящему интересным. Мы не будем продавать активы просто потому, что это модно", - приводит издание слова Йонсена.

В январе агентство Bloomberg сообщало, что "Вымпелком" ведет переговоры о продаже более 12 тыс. вышек на сумму около $800 млн. В частности, среди потенциальных покупателей называлась компания "Русские башни".

О том, что компания находится в состоянии переговоров по продаже и монетизации башенных активов в июне 2016 года также говорил бывший гендиректор "Вымпелкома" Михаил Слободин.

Как ранее сообщал ТАСС, "Вымпелком" еще в ноябре 2015 года разослал инвестиционный меморандум возможным заинтересованным сторонам сделки по покупке башен. В документе указывалось, что оператор выставил на продажу около 10 тыс. конструкций и рассматривает различные варианты: инвестор может вступить в сделку в партнерстве с российским участником рынка по управлению башнями, совместно с командой экспертов "Вымпелкома" или же в консорциуме с международным партнером. При этом "Вымпелком" до сих пор не озвучил суммы, которые он хотел бы получить за свои башни.

В начале апреля 2016 года акционеры "Вымпелкома" одобрили выделение башенной инфраструктуры компании в отдельную "дочку" - АО "Национальная башенная компания" (НБК).