"Ведомости" опровергли свою статью о причастности Фридмана к делу русской мафии в Испании

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Газета "Ведомости" в понедельник опубликовала опровержение своей статьи о причастности бизнесмена Михаила Фридмана к делу так называемой русской мафии в Испании и извинились перед миллиардером. Об этом сообщается на сайте издания.

"Редакция газеты "Ведомости", ее учредитель АО "Бизнес ньюс медиа" и автор статьи журналист Иван Васильев приносят свои извинения Михаилу Фридману за публикацию некорректных и неверных сведений о его деятельности, а также в связи с тем, что он был лишен возможности прокомментировать готовящуюся статью, так как свои вопросы автор статьи направлял лицу, которое не уполномочено представлять интересы Михаила Фридмана", - говорится в тексте опровержения.

"Редакция "Ведомостей" и автор, в свою очередь, не утверждали и не намеревались утверждать о связи Михаила Фридмана с русской мафией, либо обвинять его в совершении каких-либо преступлений, нечестном или неэтичном поведении. Редакция лишь излагала сведения, изложенные в публикациях испанских СМИ, и сожалеет о том, что у читателя могло возникнуть негативное впечатление о деятельности Михаила Фридмана, как о связанной с нарушением законодательства, неэтичным поведением и недобросовестностью", - отмечается на сайте издания.

Ранее Останкинский суд Москвы утвердил мировое соглашение между председателем наблюдательного совета и основным бенефициаром консорциума "Альфа-групп" Михаилом Фридманом и газетой "Ведомости" по иску о защите чести и достоинства до начала его рассмотрения по существу. Согласно условиям соглашения, издание должно было опровергнуть распространенную ранее информацию о бизнесмене и принести ему извинения. Пресс-служба Альфа-банка соообщила, что Фридман удовлетворен достижением мирового соглашения.

Как отмечалось в иске, 27 февраля в газете была опубликована статья под заголовком "Как испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о русской мафии" и подзаголовком "Звонок из Испании. Российским инвесторам сейчас непросто вести бизнес в Европе: корпоративный конфликт структур Михаила Фридмана с испанским бизнесменом перерос в дело о русской мафии". Истец требовал признать информацию из этой публикации не соответствующей действительности и порочащей его честь, достоинство и деловую репутацию, а также обязать ответчика опубликовать опровержение как в газете, так и на ее сайте, при этом удалив оттуда саму статью.

Михаил Фридман является председателем наблюдательного совета консорциума "Альфа-групп" и занимает 75-е место в списке богатейших людей мира по версии журнала Forbes (2017 год). Газета "Ведомости" выходит с 1999 года. ЗАО "Бизнес Ньюс Медиа", являющееся издателем газеты, с 2015 года принадлежит семье Демьяна Кудрявцева.