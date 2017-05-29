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Парламенты РФ и КНР усилят работу по интеграции ЕврАзЭС и проекта "Один пояс, один путь"

Экономика и бизнес
29 мая, 11:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что в нынешних условиях роль парламентской дипломатии заметно возрастает

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Россия и Китай намерены активизировать сотрудничество на межпарламентском уровне, в том числе в работе "по сопряжению Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) и проекта "Один пояс, один путь". Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на третьей международной конференции "Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений".

По ее словам, в нынешних условиях роль парламентской дипломатии заметно возрастает. "И российско-китайское межпарламентское сотрудничество - хороший пример, отражающий эту тенденцию. Нам есть, чем гордиться, есть, чем поделиться с другими странами. Есть и понимание того, что резервы этого сотрудничества далеко не исчерпаны", - сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда подчеркнула, что стороны договорились "активно и инициативно работать по максимальному задействованию этих резервов, особенно на межрегиональном уровне". В качестве перспективного направления двустороннего сотрудничества Матвиенко назвала "дальнейшее обсуждение роли и места наших парламентов в работе по сопряжению Евразийского экономического союза и проекта "Один пояс, один путь".

Спикер верхней палаты напомнила, что с 2015 года работает Межпарламентская комиссия по сотрудничеству Госдумы и Всекитайского собрания народных представителей КНР, третье заседание которой состоялось в апреле этого года в Москве.

"Парламенты России и Китая демонстрируют общность подходов по ключевым вопросам международной повестки. Мы признательны китайским партнерам за поддержку российского проекта резолюции о недопустимости вмешательства во внутренние дела суверенных государств, которая была принята в столице Бангладеш Дакке на 136-й Ассамблее Межпарламентского союза", - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что Россия рассчитывает на продолжение такого сотрудничества и в ходе 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза, которая пройдет осенью этого года в Санкт-Петербурге.

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