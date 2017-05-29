FT: новая биржа в Астане привлекает иностранных инвесторов из США и Китая

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АСТАНА, 29 мая. /ТАСС/. Американская электронная биржа NASDAQ и Шанхайская фондовая биржа ведут переговоры о приобретении акций новой площадки торговли ценными бумагами, которая создается в Международном финансовом центре "Астана" (МФЦА). Об этом сообщила газета Financial Times.
По данным издания, переговоры между сторонами велись последние несколько месяцев и должны завершиться в июне. Помимо приобретения доли в организации иностранные партнеры готовы поделиться с создаваемой международной биржей Астаны технологиями, ноу-хау и информационными услугами. Международный финансовый центр "Астана" выразил надежду, что привлечение американской и китайской организаций к проекту будет способствовать увеличению числа инвесторов из этих стран и росту доверия к новой бирже.
"Международные партнеры и узнаваемые торговые площадки должны убедить тех, кто все еще испытывает сомнения, - отметил на условиях конфиденциальности в беседе с Financial Times один из участников переговоров. - Сроки подготовки поджимают: мы хотим начать проводить первые операции уже в четвертом квартале".
МФЦА был создан как финансовый хаб для стран Центральной Азии, республик Закавказья, ЕврАзЭС, государств Ближнего Востока, западного Китая и Монголии. Основные направления деятельности финансового центра - развитие рынков капитала, управление активами, исламский банкинг, новые финансовые технологии.