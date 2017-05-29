Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

FT: новая биржа в Астане привлекает иностранных инвесторов из США и Китая

Экономика и бизнес
29 мая, 12:02 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 29, мая. /ТАСС

По данным издания, переговоры между сторонами велись последние несколько месяцев и должны завершиться в июне

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТАНА, 29 мая. /ТАСС/. Американская электронная биржа NASDAQ и Шанхайская фондовая биржа ведут переговоры о приобретении акций новой площадки торговли ценными бумагами, которая создается в Международном финансовом центре "Астана" (МФЦА). Об этом сообщила газета Financial Times.

По данным издания, переговоры между сторонами велись последние несколько месяцев и должны завершиться в июне. Помимо приобретения доли в организации иностранные партнеры готовы поделиться с создаваемой международной биржей Астаны технологиями, ноу-хау и информационными услугами. Международный финансовый центр "Астана" выразил надежду, что привлечение американской и китайской организаций к проекту будет способствовать увеличению числа инвесторов из этих стран и росту доверия к новой бирже.

"Международные партнеры и узнаваемые торговые площадки должны убедить тех, кто все еще испытывает сомнения, - отметил на условиях конфиденциальности в беседе с Financial Times один из участников переговоров. - Сроки подготовки поджимают: мы хотим начать проводить первые операции уже в четвертом квартале".

МФЦА был создан как финансовый хаб для стран Центральной Азии, республик Закавказья, ЕврАзЭС, государств Ближнего Востока, западного Китая и Монголии. Основные направления деятельности финансового центра - развитие рынков капитала, управление активами, исламский банкинг, новые финансовые технологии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Казахстан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В России 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства
2
WP: администрация Трампа хочет перезапустить переговоры с РФ по Украине
3
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
4
Суд изъял у владельца напавшую на подростка в Саратовской области львицу
5
Дерипаска заявил, что не просил гарантий иммунитета в обмен на показания в Конгрессе США
6
На Украине декоммунизировали названия ж/д станций, напоминавшие о России
7
В мэрию подана заявка на проведение оппозиционной акции 12 июня
Темы дня
Загрузка...
Реклама