Citroen отзывает в России 30 тыс. хэтчбеков C4 и DS4

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российский дилер Citroen - ООО "Пежо Ситроен Рус" - отзывает в России 30 тыс. хэтчбеков моделей C4 и DS4, реализованных с января 2011 года по июнь 2016 года. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Как отмечается в сообщении, на указанных автомобилях может потребоваться "установка защиты, которая препятствует коррозии и обеспечивает надежное крепление троса замка капота к обшивке капота".
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.