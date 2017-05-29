Citroen отзывает в России 30 тыс. хэтчбеков C4 и DS4

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российский дилер Citroen - ООО "Пежо Ситроен Рус" - отзывает в России 30 тыс. хэтчбеков моделей C4 и DS4, реализованных с января 2011 года по июнь 2016 года. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Как отмечается в сообщении, на указанных автомобилях может потребоваться "установка защиты, которая препятствует коррозии и обеспечивает надежное крепление троса замка капота к обшивке капота".

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.